Auf der Landesstraße 132 sind am Sonntagvormittag kurz vor dem Ortseingang Rostock auf Höhe der Abfahrt nach Sildemow zwei Autos zusammengestoßen. Die Straße, die in der Stadt zur Nobelstraße wird, wurde voll gesperrt. In den beiden Pkw befanden sich insgesamt fünf Personen, es gab Verletzte.