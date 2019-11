Schwerer Unfall auf B105: Überholvorgang von Fahranfänger missglückt

Gelbensande

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag ist es auf der Bundesstraße 105 in Gelbensande ( Landkreis Rostock) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos erlitten zwei Menschen schwere Verletzungen. Ein Fahranfänger hatte trotz Verbots überholt und damit das Unglück ausgelöst.

Laut Polizei hatte sich der Vorfall gegen 6.30 Uhr ereignet. Der junge Fahrer (Anfang 20) eines Audi A4, der von Altheide (Kreis Vorpommern-Rügen) in Richtung Rövershagen unterwegs war, setzte auf Höhe der Kreuzung Gelbensande zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lastwagens an.

Es herrschte Überholverbot

An dieser Stelle herrscht Überholverbot. Zeitgleich, so die Schilderungen an der Einsatzstelle, bog die Fahrerin eines Mercedes vom Abzweig Willershagen nach rechts auf die B 105. Der Audi-Fahrer versuchte noch, der drohenden Kollision auszuweichen und fuhr dabei gegen den Lkw. Trotzdem kam es zum frontalen Zusammenstoß beider Autos.

Aufgrund der hohen Aufprallwucht drehte sich der Audi um die eigene Achse und schleuderte auf die Leitplanke. Sowohl der junge Mann am Audi-Steuer also auch die Fahrerin im Mercedes erlitten schwere Verletzungen und kamen umgehend in ein Krankenhaus.

Starke Verkehrsbehinderungen

Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Beide Autos erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Wegen der Bergung und Reinigung der Fahrbahn blieb die Bundesstraße bis 8.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.

Erst am Dienstag stießen an gleicher Stelle drei Fahrzeuge zusammen, ein Insasse verletzte sich leicht dabei. Die Ermittlungen zu beiden Unfällen laufen.

