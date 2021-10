Rostock

Bei einem schweren Unfall in Rostock sind am Donnerstagvormittag offenbar mehrere Personen verletzt worden. Der Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen hatte sich an der Kreuzung Rövershäger Chaussee/ Dierkower Allee ereignet. Derzeit sind Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Mehr dazu in Kürze.

Von Kay Steinke