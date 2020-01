Schwerer Unfall in Rostock: Auto stößt gegen Findling und fliegt auf Privatgrundstück

Rostock

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall ist es am Freitagvormittag im Rostocker Ortsteil Hohe Düne gekommen. Ein Autofahrer war mit seinem Wagen gegen einen großen Findling am Fahrbahnrand zusammengestoßen und hatte sich überschlagen. Das Auto landete auf einem Grundstück vor dem Eingang.

Das Unglück hatte sich nach Polizeiangaben gegen 11.30 Uhr kurz vor der Einfahrt zum Marinestützpunkt ereignet. Der Mann, der mit seinem VW von Markgrafenheide in Richtung Fähre unterwegs war, kam aus noch nicht geklärten Gründen auf gerader Strecke nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Findling. Der Wagen katapultierte im Anschluss an die Kollision mit dem großen Stein in die Luft, überschlug sich und landete schließlich auf einem Privatgrundstück. Das Auto kam auf der Seite zum Liegen – direkt vor dem Eingangstor zum Grundstück.

Fahrer freigeschnitten aus Fahrzeug

Augenzeugen des Unfalls verständigten umgehend Rettungskräfte. Der Fahrer war in seinem Wrack eingeklemmt und musste schließlich von Feuerwehrleuten unter Anwendung von schwerer Technik freigeschnitten werden. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Aufprall auf den Findling war so stark, dass der Stein aus seinem Platz gerissen und weggeschleudert wurde. Am Auto entstand Totalschaden.

Aufgrund der aufwendigen Rettung des Verunfallten blieb die Hauptverkehrsstraße in Hohe Düne während des Einsatzes voll gesperrt. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Von Stefan Tretropp