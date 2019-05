Rostock

Im Rostocker Ortsteil Groß Klein ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen erlitten dabei schwere Verletzungen. Ein Auto verunglückte auf einer Kreuzung.

Laut Polizei kam es um kurz vor 23 Uhr am Dienstagabend zu dem Unfall auf dem Groß Kleiner Damm. Nach bisherigen Erkenntnissen war der mit zwei Insassen besetzte Mercedes von der B105 aus Lütten Klein gekommen und fuhr die Abfahrt zum Groß Kleiner Damm hinauf. Mit offenbar viel zu hohem Tempo raste die 31-jährige Frau am Steuer zunächst nach rechts gegen die Leitplanke und dann geradeaus weiter. Sie fällte erst einen Lichtmast und katapultierte dann seitlich gegen einen Ampelmast. An diesem blieb der Mercedes liegen. Sowohl die Fahrerin als auch der 41-jährige Mann auf dem Beifahrersitz waren in dem Wrack eingeklemmt. Die herbeigerufenen Feuerwehrleute benötigten mehrere Minuten, um die Personen aus dem Auto mit entsprechender Technik zu schneiden.

Zur Galerie Bei einem Unfall auf der B105 wurden am Dienstagabend zwei Personen verletzt.

Mit schweren Verletzungen am Kopf kam der Beifahrer anschließend in ein Krankenhaus – die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Kreuzung blieb in allen Richtungen für den Autoverkehr über mehrere Stunden gesperrt. Ein Dekra-Sachverständiger ermittelte an der Unfallstelle zur genauen Ursache. Das Fahrzeug wurde zu diesem Zweck sichergestellt.

Am Pkw entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Stefan Tretropp/RND