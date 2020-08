Schwerin

Die 114 Jugendherbergen in Mecklenburg-Vorpommern sind in ihrer Existenz bedroht. Durch die Corona-Krise haben sie seit März einen Umsatzeinbruch von 81 Prozent zu verkraften. Das gab Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) am Montag in Schwerin bekannt.

Alle 114 Herbergen im Land stark gefährdet

Zahlreiche Herbergen, Hütten und Schullandheime stehen vor dem Aus. Die Sprecherin des Jugendherbergs-Verbands MV (DJH), Miriam Gedrose, sagt dazu: „Wir haben allein mit unseren Häusern einen Verlust von 5,5 Millionen Euro von März bis Juni 2020 zu verkraften. 50 Prozent unseres erwarteten Umsatzes wurden rausstorniert.“ Unter dem Dach des DJH sind 14 Herbergen organisiert. Aber auch die 100 anderen Herbergen seien stark gefährdet.

Miriam Gedrose, Sprecherin des Jugendherbergs-Verbands MV (DJH) Quelle: Haike Werfel

Klassenfahrten , Sport- und Jugendfreizeiten komplett storniert

Gedrose befürchtet, dass nicht wenige Betriebe lautlos und unauffällig vom Markt verschwinden. Neben dem Verlust der Tagestouristen habe vor allem die Absage von Klassenfahrten und Jugend- oder Sportfreizeiten geschmerzt. Klassenfahrten sind für 2020 zu fast 100 Prozent storniert worden. Die Sprecherin sagt: „Wir mit unseren Herbergen überleben mit Hilfe des Sparkurses und der Liquiditätshilfen als Unternehmen oder treten komplett ab. Dann gehen alle 14 Häuser baden.“ Während der Krise sei die Hälfte der Häuser komplett geschlossen gewesen, um Fixkosten zu sparen.

„Wir sind existenziell gefährdet!“

In MV sei es so, dass alle Herbergsbetreiber zittern. Über den Sommer seien rund 50 Prozent der Herbergen in MV geschlossen gewesen. Von den 14 im Verband organisierten Häusern werden ab Ende August nur noch fünf geöffnet haben. Zurzeit seien alle Herbergen im Land existenziell gefährdet. Gedrose sagt: „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Winter nicht überstehen, ist nach wie vor sehr hoch. Wir haben noch keine Corona-Hilfen bekommen und sind weiterhin in unserer Existenz bedroht.“

Von Michael Meyer