Geht es nach Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU), dürfen ab dem 1. September wieder Tagesurlauber nach Mecklenburg-Vorpommern reisen. Bisher ist der deutsche Nordosten das einzige Bundesland in Deutschland, das die Einreise für einen Tag für Urlauber vollständig untersagt. Tobias Woitendorf, Präsident des Landestourismusverbandes, kritisiert diesen Sonderweg in MV. Er stehe der europäischen Freizügigkeit auf dem gesamten Kontinent entgegen, sagte er.

MV geht europäischen Sonderweg

Derzeit gehen der Tourismusbranche im Land täglich drei bis fünf Millionen Euro an Einnahmen wegen dieser Regelung verloren. Glawe sagte bei der Vorstellung der Sommerbilanz der Tourismusbranche im Corona-Jahr 2020 am 24. August in der Orangerie am Schweriner Schloss: „Ziel ist es, das Land ab 1. September wieder für den Tagestourismus zu öffnen.“ Das wären rund 100 000 bis 150 000 Urlauber täglich mehr im Land. Woitendorf sprach sich am Rande der Sitzung für bundeseinheitliche Regelungen aus.

Kabinett tagt am 25. August zu den Tagesgästen

Das Schweriner Kabinett tagt am 25. August zu den Corona-Regelungen der kommenden Wochen. Glawe will sich dafür einsetzen, die Regelung zu kippen und geht davon aus, dass das klappen wird: „Da spreche ich als Wirtschaft- und Gesundheitspolitiker.“

