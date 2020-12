Schwerin

Wenn sprechende Katzen eine Hochzeit planen, die böse Königin von Oz mit Rumpelstilzchen gemeinsame Sache macht und Pechmarie als Gegenspielerin hat und dann auch noch der Fischer und seine Frau(en) auftauchen, ist klar, dass es sich um ein äußerst schrilles Märchen handeln muss. In seinen zwei Romanen beschreibt der junge Schweriner Autor Oliver Tom Köster die Arbeit in einem Hotel auf märchenhafte, witzige, fantasievolle und auch ein wenig verrückte Weise. Im November ist sein aktuelles Buch „Hotel of Magical Dogs“ erschienen.

Seine Ideen hat der 29-Jährige aus dem echten Leben: „Geschichten zu schreiben, hat mich schon als Kind begeistert“, sagt Köster. Mit acht Jahren habe er seine ersten Kurzgeschichten, mit 13 Jahren sein erstes Buch geschrieben. „Dann war erst mal jahrelang Pause.“

„Mit der Ausbildung kam die Idee, wieder zu schreiben“

Nach seinem Schulabschluss beginnt der gebürtige Schweriner eine Ausbildung zum Hotelfachmann und arbeitetet danach mehrere Jahre im Plaza-Hotel – einem Vier-Sterne-Haus in Schwerin. „Mit der Ausbildung kam auch die Idee, wieder zu schreiben, weil man in dem Beruf so viel erlebt“, erinnert sich Köster.

Von seiner Arbeit inspiriert, beginnt er Anfang 2017, die Idee für sein erstes Buch umzusetzen. Bis Ende 2018 arbeitete er an seinem Debütroman „Hotel of Fairytales“, der ursprünglich ausschließlich ein Kinderbuch werden sollte und der im März dieses Jahres im Spica-Verlag erschienen ist. Darin geht es um fünf junge Leute, die während der Arbeit Freunde werden und um ihren vermeintlich normalen Arbeitstag: anstrengende Gäste mit permanentem Geltungsbedürfnis und Extrawünschen inklusive.

Diese Clique gibt es auch im richtigen Leben: „Im Hotel habe ich wirklich vier meiner Freunde kennengelernt. Wir haben oft darüber gesprochen, dass man ein Buch darüber schreiben könnte, was hier alles passiert“, sagt Köster und lacht. „Aus unseren Ideen habe ich dann eine Geschichte entwickelt.“

Durch den Zauberspiegel in die Märchenwelt

Und das durchaus fantasievoll: Durch einen Zauberspiegel gelangen die Freunde in eine parallele Märchenwelt. Das Hotel wird zu einem Märchenhotel, viele der Protagonisten sind ehemalige Stammgäste mit liebevollen Schrullen, die der 29-Jährige für seine Geschichte abgewandelt hat. „Es sollte kein Erfahrungsbericht werden, sondern eine fantastische Geschichte, weil ich nicht wollte, dass sich manche Leute wiedererkennen und sich verletzt fühlen“, verrät Köster.

Und so wird eine alte Opernsängerin mit merkwürdigem Geruch im Buch kurzerhand zu Frau Stinkestein, eine anstrengende Hochzeitsfeier im echten Hotel zu einer Katzenhochzeit im Buch und die Hotelchefin zur bösen Königin von Oz. Auch der Fischer und seine Frau mischen kräftig mit.

Kösters Buch ist eine märchenhafte Reise in ein herrlich verrücktes Abenteuer, geschrieben in jugendlicher Sprache für Jugendliche wie Erwachsene. „Auch viele Gastronomen haben es gelesen“, weiß Köster aus der Branche. „Bisher habe ich oft das Feedback bekommen, dass es sehr amüsant ist“, freut er sich.

Dritter Teil ist in Planung

Auch eine Fortsetzung hat der Nachwuchsautor bereits geschrieben: „Hotel of Magical Dogs – Das Chaos geht weiter“ ist am 27. November dieses Jahres erschienen. „Diesmal kommt die böse Königin von Oz mit Rumpelstilzchen in unsere Welt ins Hotel nach Schwerin“, verrät er. Die Freunde müssen ihre Hundewelpen beschützen, die die Königin – ähnlich wie in der Komödie 101 Dalmatiner – zu einem Mantel verarbeiten will. Hilfe kriegen die fünf aus der Märchenwelt von Pechmarie, mit der sie sich im ersten Teil angefreundet haben.

Auch ein dritter Teil ist bereits in Planung. „Darin soll es weniger fantastisch und dafür realistischer zugehen, so Köster. „Zurzeit entwickle ich dafür die Story.“

Von Stefanie Büssing