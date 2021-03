Schwerin/Rostock

Die Bundesregierung hat in Absprache mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer den Lockdown bis zum 18. April verlängert. Über Ostern wird er sogar noch verschärft. Die OZ erklärt, wie sich die Entscheidung auf den Sport in Mecklenburg-Vorpommern auswirkt.

„Lockdown zwischen Gründonnerstag und Ostermontag heißt, dass Spiele grundsätzlich abgesagt werden“, stellte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag klar. Die Eishockey-Spieler der Rostock Piranhas sind das einzige MV-Profi-Team, das zu Ostern Heimspiele hätte. Doch die kassierte die Landespolitik ein: Bedeutet, dass die Heimspiele gegen Krefeld von Gründonnerstag und das Duell gegen Hamm von Ostersamstag verlegt werden müssen. Was aus dem Spiel der Rostocker am Ostermontag in Erfurt wird, ist unklar.

Spiel von Hansa Rostock in Dresden fraglich

Hansa Rostock sollte eigentlich am Ostersonntag beim Spitzenspiel in Dresden antreten. Der Deutsche Fußball-Bund als Veranstalter der 3.Liga geht davon aus, dass Ostern gespielt wird. „Der Spielbetrieb in den Profiligen, zu denen die 3. Liga zählt, läuft weiterhin unter dem verbindlichen Hygienekonzept“, teilte der DFB am Dienstag auf OZ-Anfrage mit. Unabhängig von den aktuellen Beschlüssen sei in den kommenden Tagen eine Anpassung des Hygienekonzepts geplant. Ziel: „Sicherung des Spielbetriebs“, heißt es im DFB-Statement.

Was aber noch lange nicht heißt, dass es so kommen muss. So wollte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer weder ausschließen noch bestätigen, dass Ostern Profifußball gespielt werden kann. Das würden erst die nächsten Tagen zeigen, sagte der Unions-Politiker. Somit bleibt abzuwarten, ob es am Ostersonntag zum Drittliga-Spitzenspiel des FC Hansa Rostock bei Dynamo Dresden kommen wird.

SSC Palmberg Schwerin

Für den Rekordmeister sind in der Osterwoche zwei Spiele in Stuttgart angesetzt. Das Team von Coach Felix Koslowski empfängt am kommenden Sonnabend im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft Allianz MTV Stuttgart. Am Mittwoch tritt der SSC auswärts an. Sollte es nach den beiden Duellen 1:1 stehen, würde es am Gründonnerstag in Stuttgart ein Entscheidungsspiel geben. Bei den Schwerinerinnen geht man davon aus, dass ihr Spielplan von den jüngsten politischen Entscheidungen nicht betroffen sein wird.

SV Warnemünde und Stralsunder Wildcats

Die Ostseestädter können sich über die Feiertage voll und ganz auf die Eiersuche im engsten Kreis der Familie konzentrieren. Der Spielbetrieb in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord ruht fast komplett. Bei den Männern ist lediglich MV-Kontrahent PSV Neustrelitz am Karsamstag angesetzt. Weiter geht es für die Volleyballer erst am 10. April. Warnemünde empfängt den SV Lindow-Gransee, Stralsund die Skurios Volleys Borken. Beide Vereine gehen nicht davon aus, dass der Spielbetrieb ausgesetzt wird.

Rostock Seawolves

Stefan Holz, Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga, geht fest davon aus, dass die über Ostern angesetzten Partien wie geplant stattfinden. „Von alleine werden wir sie sicherlich nicht absetzen“, sagte Holz. Dem Rostocker Team von Trainer Dirk Bauermann stehen Ostern zwei Auswärtsspiele bevor: Am Donnerstag spielt der Aufstiegsanwärter in Trier. Am Ostersonnabend ist die Mannschaft in Karlsruhe gefordert. Nach dem geglückten Test mit Zuschauern unter Corona-Bedingungen beim FC Hansa am vergangenen Wochenende möchten auch die Basketballer am kommenden Sonnabend im Heimspiel gegen die Panthers aus Schwenningen endlich mal wieder einige Fans in die Rostocker Stadthalle lassen. Eine Entscheidung dazu könnte am Mittwoch fallen.

HC Empor Rostock, Stralsunder HV und Mecklenburger Stiere Schwerin

Das für Gründonnerstag geplante Rückspiel des MV-Cups zwischen dem HC Empor Rostock und den Mecklenburger Stieren wird aller Voraussicht nach um einen Tag vorverlegt. „Die Tendenz geht in Richtung Mittwoch“, bestätigte Empor-Geschäftsführer Stefan Güter. Für die Rostocker dient das Turnier, an dem auch der Stralsunder HV teilnimmt, zur Vorbereitung auf die am 11. April beginnende Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga.

Amateursport muss auf neue Regeln für MV warten

Bis Mittwoch kommender Woche bleibt es bei den bestehenden Regelungen im Freizeit- und Vereinssport. Ostern wird es Beschränkungen geben, die in den kommenden Tagen von der Landesregierung genauer definiert werden. Die Ministerpräsidentin brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass mithilfe größerer Testkapazitäten nach Ostern schrittweise mehr Sportmöglichkeiten geschaffen werden könnten.

„Die aktuelle Beschlusslage stellt auch für den gesamten Sport nochmals einen herben Rückschlag dar“, kommentierte DOSB-Präsident Alfons Hörmann die Ergebnisse des Politik-Gipfels. „Nach wichtigen Öffnungsschritten wird nun der gesamte Vereinssport erneut zur Bewegungslosigkeit verdammt“, sagte er. „Das tut richtig weh und wird die schon jetzt deutlich erkennbaren Schäden im gesamten Sportsystem nun von Woche zu Woche weiter erhöhen.“

Fußball: Die Lockdown-Verlängerung torpediert den Plan des Landesfußballverbandes, nach vierwöchiger Vorbereitungszeit Anfang Mai den Spielbetrieb fortzusetzen. „Theoretisch wäre es selbst mit Start Mitte Mai noch möglich, die Hinrunden bis zum 30. Juni zu beenden, realistisch ist es aber nicht“, sagt Spielausschuss-Chef Ulf Kuchel. Für Entscheidungen wartet der Verband die Beschlüsse des Landesgipfels von MV ab. Eine Verkürzung der Vorbereitung vor Spielstart lehnt Kuchel ab.

Handball: Der Landesverband wird am 31. März auf einer außerordentlichen Präsidiumssitzung über eine mögliche Fortführung der Saison beraten. Der Spielbetrieb ist bis zum 5. April ausgesetzt.

Im Bezirkshandballverband Nord ist bereits eine Entscheidung gefallen. Der Punktspielbetrieb in Rostock und Umgebung wird nicht wieder aufgenommen.

Tennis: Nach Lage der Dinge wird der Deutsche Tennis Bund die Aussetzung der Ranglisten- und Leistungsklassenwertung bis zum 18. April verlängern. „Damit fallen auch die bis dahin geplanten Turniere aus“, erklärte Dieter Bursche, Präsident des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Davon betroffen sind die Jugend-Hallenlandesmeisterschaften sowie die Kids- und Talente-Tour. Auch die für den 17. April geplante Mitgliederversammlung werde verschoben, kündigt der Verbandschef an.

Pferdesport: Entgegen dem Trend hat sich der nationale Pferdesportverband FN drauf verständigt, ab 29. März wieder Turniere unter Auflagen stattfinden zu lassen. Springen, Dressur und Einzel-Voltigier-Wettkämpfe bieten als Nicht-Kontakt- und Freiluftsport gute Bedingungen. Daher rechnet Burkhard Dittmann, Präsident des Landesverbandes, aktuell nicht mit einer Absagewelle von Turnieren im Land. 2020 und während der Hallensaison mussten Vereine noch auf die finanziell überlebenswichtigen Turniere verzichten.

