Rostock

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Freitag das Corona-Test-Zentrum der Rostocker Universitätsmedizin besucht. Damit würdigte die Regierungschefin die Leistungen der Pflegekräfte und Ärzte in der Corona-Krise. Schwesig sprach zunächst mit den Vorständen der Klinik und im Anschluss mit Pflegekräften und Medizinern auf den Stationen.

Oberarzt Micha Löbermann erklärte Schwesig, dass täglich rund 200 Abstriche im Testzentrum gemacht werden. Aus beruflichen Gründen sei die Herkunft der Patienten vielfältig – aus ganz Europa kämen Leute zum Test, weil sie in Rostock arbeiten.

Anzeige

Arbeit zehrt an den Kräften

Das Testzentrum hat täglich geöffnet – auch an Wochenenden und Feiertagen. „Das zehrt an den Kräften des Personals“, so Thomas Mittlmeier, stellvertretender ärztlicher Vorstand der Unimedizin. Umso mehr freue ihn der Besuch der Ministerpräsidentin als Würdigung dieser Arbeit. „In dieser schweren Zeit ist es mir besonders wichtig, die Menschen zu unterstützen, die sich mit viel Engagement Tag und Nacht für die Gesundheit anderer einsetzen“, sagte Schwesig.

Lesen Sie auch

Während ihres Besuches hat die Ministerpräsidentin an die Menschen in MV appelliert, die Maßnahmen zur Eingrenzung der Corona-Pandemie einzuhalten. Das diene der eigenen Gesundheit und helfe denen, die Tag und Nacht in den Kliniken für Covid-19-Patienten da seien, sagte sie.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (2. v. r., SPD) hat am Freitag das Corona-Test-Zentrum der Rostocker Universitätsmedizin besucht. Quelle: Ove Arscholl

Die Ärzte und Pflegekräfte an der Uniklinik hätten deutlich gemacht, dass die Krankheit nicht unterschätzt werden dürfe. Die Behandlung von Covid-19-Patienten vor allem auf den Intensivstationen sei sehr aufwendig und personalintensiv.

In den vergangenen Monaten habe sich zwar die Personalsituation verbessert, es müsse jedoch stets darauf geachtet werden, dass das Gesundheitswesen und das Personal nicht überlastet werden, betonte Schwesig.

Von dpa/ove