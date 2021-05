Schwerin

Fußball-Power in der Landeshauptstadt: Der frisch gebackene Zweitligist FC Hansa Rostock holt sich Glückwünsche in der Schweriner Staatskanzlei ab. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den Aufsteigern am Dienstag gratuliert, aber auch Randale im Umfeld des Aufstiegsspiels scharf kritisiert.

Schwesig lobt Treue der Fans, aber kritisiert Randale

Das Land sei stolz auf den FC Hansa, so Schwesig. Endlich, nach neun Jahren Dritter Liga, sei der Aufstieg geglückt. Schwesig hebt vor allem auch die Treue der vielen Fans hervor, die solange zum Verein gehalten haben. In der kommenden Saison wünsche sie den Fans viele umkämpfte Spiele. Schwesig erhält ein Trikot des Fußballvereins. Nummer 1, steht darauf. Und ihr Name. Schmunzeln in der Runde.

Doch Schwesig schlägt auch kritische Töne an. Dass einige Fans im Umfeld Randale betrieben, davon sei sie „echt enttäuscht. Das hat im Fußball, im Sport null zu suchen“. Hansa-Vorstandsboss Robert Marien stimmt zu: „Das war der letzte Scheiß.“

Der FC Hansa Rostock war am Wochenende nach einem 1:1-Unentschieden gegen den VfB Lübeck vor 7500 Zuschauern im Ostseestadion in die 2. Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Nach neun Jahren Ditte Liga können sich Hansa-Fans ab dem Sommer in der Zweitklassigkeit auf rassige Duelle gegen unter anderem den Hamburger SV, Schalke 04 oder Werder Bremen freuen. Start sei am 24. Juli, so Marien.

Von Frank Pubantz