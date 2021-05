Schwesig hält an Russlandtag in Rostock fest: Kritiker sehen „politische Bankrott-Erklärung“

Schwerin/Rostock

Heiß umstritten: Am Mittwoch lädt die Landesregierung mit Industrie- und Handelskammern zum vierten Russlandtag ein. Angesichts der Krise in Weißrussland mit russischer Rückendeckung, der Ukraine-Krise seit 2014 und anhaltender Menschenrechtsverletzungen im Putin-Reich ein aufgeladenes Thema. Kann ein Bundesland so einfach über gute Wirtschaftsbeziehungen mit Russland plaudern, wenn Deutschland oder gar Europa politisch auf Gegenkurs sind? Im Ranking der wichtigsten Handelspartner MVs ist Russland auf Platz 15 zurückgefallen.

Gespräche mit Vize-Minister und Gouverneur

Der Russlandtag wird überwiegend als Online-Format abgehalten. Kamen früher Hunderte Politiker oder Wirtschaftsbosse nach Rostock, zwingt die Corona-Krise zu Distanz. Und doch ist das Teilnehmerfeld prominent besetzt. Russlands Vize-Industrieminister Wasilij Osmakow und der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Aleksander Drosdenko, werden online zugeschaltet sein, mit Schwesig, dem russischen Botschafter Sergej Netschajew und Unternehmern über Zusammenarbeit reden. Friede, Freude, Eierkuchen im Nordosten, während Europa Russland mit Sanktionen überzieht?

Grüne: „Rückwärtsgewandte Bruderschaftspolitik“

Scharfe Kritik kommt von den Grünen. Die Stralsunder Bundestagsabgeordnete Claudia Müller attestiert der Regierung Schwesig eine „außenpolitische Bankrotterklärung“. Die russische Zivilgesellschaft werde „drangsaliert“, daher seien die Signale aus Schwerin „haarsträubend“. Müller: „Klimaschutz und Menschenrechte sind dieser Landesregierung völlig egal.“ Ökonomische und politische Interessen seien eben nicht voneinander trennbar. Das einseitige Werben um einen Wirtschaftspartner sei nicht nachvollziehbar, es brauche eine breiter aufgestellte Ausrichtung. „Die Landesregierung klemmt fest in ihrer rückwärtsgewandten nostalgischen Bruderschaftspolitik mit dem Kreml“, erklärt Müller. Beim Russlandtag wird auch ein Vertreter der Erdgaspipeline Nord Stream 2 dabei sein, gegen die sich die Grünen stemmen.

Wissenschaftler: Wirtschaftliche Beziehungen sind nicht alles

Von „politischer Doppelzüngigkeit“ von Bundes- und Landesregierung beim Umgang mit Russland spricht FDP-Bundestagsabgeordneter Hagen Reinhold. „Die FDP begrüßt es, wenn die Wirtschaft des Landes mit der Wirtschaft Russlands die weitere Zusammenarbeit bespricht“, so Reinhold. Allerdings müsse sich die Landespolitik „hinterfragen“, ob sie mit dem Russlandtag „nicht falsche Signale setzt“.

Prof. Wolfgang Muno, Politikwissenschaftler der Universität Rostock, hält es zwar für „grundsätzlich richtig“, am Russlandtag festzuhalten. „Allerdings sind die wirtschaftlichen Beziehungen nicht um jeden Preis wichtig“, sagte er vor einiger Zeit. „Probleme müssen deutlich und offen angesprochen werden.“

Schwesig: Hoffen auf gute „Startposition“ nach Sanktionsende

Schwesig bleibt bei ihrer Linie: Ein Dialog mit Russland sei besser als keiner. „Wir wollen in einer guten Startposition sein, wenn die Hemmnisse im Handel mit Russland fallen. Deshalb setzen wir wieder auf Austausch und Zusammenarbeit“, so die Regierungschefin. Dafür gebe es viele mögliche Bereiche. „Ich denke beispielsweise an Umwelttechnik und erneuerbare Energien.“

Die aktuellen Handelszahlen mit Russland deuten nach unten. 2018 rangierte das Riesen-Reich noch auf Platz sechs der MV-Partner, 2020 war es nur Platz 15. Waren im Wert von 380 Millionen seien ausgetauscht worden, heißt es aus der Staatskanzlei. Vor allem der Import von Mineralöl(Erzeugnissen) sei abgeflaut. Mit den Niederlanden als Spitzenpartner kommt MV auf das Vierfache des Warenwertes – 1,5 Milliarden Euro. Weitere Plätze: Polen 1,2 Milliarden, Dänemark 984, Frankreich 820, China 760 Millionen Euro.

CDU will auch andere Länder in den Blickpunkt rücken

Aus der Staatskanzlei heißt es: Die Handelsbilanz sei ein Indikator für wirtschaftliche Beziehungen, aber nicht der einzige. Dass etwa das Großwälzlager der Kirov-Werke in Rostock an den Start ging, sei auf gute Kontakte zurückzuführen.

Auch in der CDU sieht man die Fokussierung auf Russland kritisch. Vor zwei Jahren schlug der Koalitionspartner der SPD im Landtag vor, im Wechsel auch einen Ostseeanrainertag zu veranstalten, um wichtige Handelspartner wie Polen, Schweden oder Dänemark zu erreichen. Der Russlandtag sei zu einseitig, so CDU-Wirtschaftsexperte Wolfgang Waldmüller damals. Heute klingt er zurückhaltender. Der Ostseeanrainertag fiel 2020 wegen Corona aus. Nun habe die Landesregierung „dem Russlandtag offenbar den Vorzug gegeben. Diese Entscheidung respektieren wir“, so Waldmüller. Dennoch sei das zweite Format „richtig und angesichts der mageren Außenhandelsbilanz des Landes auch zwingend“.

