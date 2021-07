Schwesig im Stasi-Knast: Warum die Opfer gegen den Besuch Sturm laufen

Rostock

Fast 5000 Menschen aus dem ehemaligen Bezirk Rostock nahm die Stasi jede Freiheit. Sie wurden eingesperrt, in der Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit an Rostocker Hermannstraße. Für Tage, Wochen, Monate. Und das in vielen Fällen nur, weil sie das Land verlassen, aus der DDR flüchten wollten.

Am Freitag wird der „Stasi-Knast“, wie die heutige Gedenkstätte im Volksmund genannt wird, nach dreijähriger Sanierung offiziell wieder für Besucher eröffnet. Doch der Festakt sorgt bereits im Vorfeld für mächtig Wirbel: Die Vereinigung der Opfer des Stalinismus (VOS) will der Feier fernbleiben und protestiert damit ausdrücklich gegen die Festrednerin – gegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Denn Schwesig habe das Unrecht in der DDR in der Vergangenheit „klein geredet“.

Schwesig: DDR war kein „Unrechtsstaat“

„Dass ausgerechnet Manuela Schwesig zur Eröffnung kommen wird, ist aus unserer Sicht schwer zu ertragen. Geradezu skandalös“, sagt Fred Mrotzek, Landesvorsitzender der Opfer-Vereinigung VOS. Was er der Ministerpräsidentin vorwirft: Wie schon ihr Amtsvorgänger Erwin Sellering habe auch Schwesig mehrfach öffentlich betont, dass sie die DDR nicht für einen „Unrechtsstaat“ halte.

Zuletzt hatte die Schweriner Regierungschefin das Ende 2019 in einem Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ betont und dafür Kritik – unter anderem vom sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) – einstecken müssen. Mrotzek selbst tut sich mit dem Begriff „Unrechtsstaat“ schwer, spricht lieber von einem „Unrechtsregime“. Gemeint sein dürfte aber das Selbe – zum Beispiel die Inhaftierung von Menschen, nur weil sie das Land verlassen wollten.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Sie nutzt das für den Wahlkampf“

Mrotzek sagt, Schwesig nutze die Erinnerung an das Unrecht nun für Wahlkampf-Zwecke: „Jahrelang vertritt sie andere Positionen, kurz vor der Wahl aber stellt sie sich in die Gedenkstätte. Es wäre an dieser Stelle klüger, sie würde dem Akt fernbleiben und zu dem Thema nichts sagen.“

Der VOS habe laut Mrotzek noch nicht mal eine Einladung zum Festakt erhalten. „Unter diesen Umständen würden wir eh fernbleiben.“ Für all jene, die unter der Stasi und ihre Praktiken zu leiden hatten, möglicherweise selbst in der Hermannstraße einsitzen mussten, sei es nicht zu ertragen, wenn jemand das Unrecht nicht klar als eben solches bezeichnen wolle.

CDU: Staatskanzlei ist unsensibel

Auch vom Koalitionspartner kommt Kritik. Der CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Peters sagt, Schwesig habe mit ihrer Weigerung, die DDR als Unrechtsregime anzuerkennen, viele Verfolgte „vor den Kopf gestoßen“. Er fordert: „Es wäre eine notwendige und endlich angebrachte Geste, wenn die Ministerpräsidentin ihren Besuch dazu nutzt, den Opfern die Hand auszustrecken und das Unrechtsregime als solches klar zu benennen.“

Peters fordert zudem, dass sich die SPD-Ministerpräsidentin endlich klar zum geplanten Arno-Esch-Forschungszentrum der Uni Rostock bekennen möge. In der Einrichtung soll die DDR-Geschichte von Historikern erforscht werden. „Das Zentrum wurde 2016 im Koalitionsvertrag vereinbart, vom Bund gibt es auch Geld.“

Staatskanzlei weist Kritik entschieden zurück

Schwesig lässt auf die Kritik ihren Regierungssprecher Andreas Timm reagieren: „Die Ministerpräsidentin ist zu der Veranstaltung im ehemaligen Stasi-Untersuchungsgefängnis eingeladen worden. Frau Schwesig hat zugesagt, weil es ihr wichtig ist, dass an das in der DDR begangene Unrecht erinnert wird und dass die Opfer eine Stimme bekommen. Die dortige Gedenkstätte ist auch mit erheblichen Mitteln des Landes saniert worden.” Insgesamt wurden in die Sanierung rund vier Millionen Euro investiert.

Timm sagt auch, dass Schwesig seit vielen Jahren eng mit der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur zusammenarbeite und sich für Opfer von DDR-Unrecht einsetze. „Zum Beispiel hat sie sich an der Einrichtung eines Heimkinderfonds beteiligt und diesen als Bundesfamilienministerin aufgestockt. Vor diesem Hintergrund ist die Kritik unberechtigt.“

Vor zehn Jahren hatte der Opferverband VOS noch scharfe Kritik am damaligen Regierungschef Sellering geübt, weil er einer Gedenkveranstaltung am Jahrestag des Mauerbaus ferngeblieben war.

Von Andreas Meyer