Rostock

Kurz nach 17 Uhr am Donnerstagnachmittag landen die drei Fallschirmspringer des Fallschirmjägerregiments der Marine am Warnemünder Strand – gefolgt von den Blicken zahlreicher Schaulustiger. Die Fallschirmspringer bringen traditionell die vier Fahnen zur offiziellen Eröffnung – Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Hanse Sail und vom Partnerland Litauen.

Die Eröffnungsfeier findet in diesem Jahr nicht im Stadthafen sondern im Kurhausgarten des Ostseebads statt. Coronabedingt dürfen maximal 800 Besucher dabei sein, etwas mehr als 500 kommen.

Besucher froh über Neustart

Die Warnemünderin Erika Jacobs, die sich schon früh gute Plätze gesichert hat, findet die Wahl der Location gut. „Dann ist der Weg nicht so weit“, sagt die 80-jährige, die sich nicht nur auf die offiziellen Reden, sondern auch auf das Rahmenprogramm mit Musik des Marinemusikcorps und des Shanty-Chors „De Klaashahns“ freut. „Dass die Hanse Sail wieder stattfindet, finde ich toll, auch wenn es in diesem Jahr kleiner ist.“

Der Shanty-Chor „De Klaashahns“ bei der Eröffnung der 30. Hanse Sail im Kurhausgarten von Warnemünde. Quelle: Ove Arscholl

Dem stimmt Christine Methling aus Rostock zu. „Mein Mann und ich haben alle privaten Termine verschoben“, sagt sie. „Ich freue mich, dass es wieder Veranstaltungen gibt.“

Vernunft der Bürger macht Sail möglich

Dass die Hanse Sail wieder stattfindet, sei, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, der Vernunft und Rücksicht der Bürger zu verdanken. „Es ist sehr emotional, hier zu stehen. Wir alle haben schwere Monate hinter uns“, sagt sie in ihrer Eröffnungsrede. Sie appelliert erneut an die Bürger, sich impfen zu lassen. Nur so könne man sicher durch die Pandemie kommen, Gesundheit schützen und Leben retten.

Rostock ohne Sail ist wie ein Hafen ohne Wasser

Rostock ohne Hanse Sail sei wie ein Hafen ohne Schiffe oder ohne Wasser, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. „Jedenfalls ein wesentlich tristerer Ort“, so der Däne. Scherzend fügt er hinzu, der erste Bürgermeister zu sein, der zwei Jahre für seine erste Sail braucht. „Die Veranstaltung im vergangenen Jahr absagen zu müssen, war eine schwere Entscheidung. Nun blicken wir nach 31 Jahren auf 30 Jahre zurück“, sagt er. „Das, was die Menschen in diesem Jahr mit der Sail verbinden, ist Hoffnung.“ Madsen würdigt die maritime Tradition des Festes, das weit über die Grenzen Rostocks und von MV bekannt ist.

Nach den Eröffnungsreden läuten der Oberbürgermeister und die Ministerpräsidentin traditionell die Schiffsglocke. „Hiermit ist die 30. Hanse Sail eröffnet – viel Spaß!“

Von Katharina Ahlers