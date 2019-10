Schwitzfass, Sauna-Floß und Co.: Mecklenburger mögen’s heiß und kurios

Rostock

So abgefahren kann Sauna sein: Mit ihrem mobilen Schwitzfass bieten Enrico Dinse (35) und Tom Goedicke (33) ein Erlebnis, auf das Wellnessfans ganz heiß sind. Ob am Warnowufer mit Blick auf Rostocks Stadtsilhouette oder im heimischen Garten, mitten in der City oder komplett ab vom Schuss – wo immer sich jemand ein Saunabad gönnen möchte, fahren die Freunde mit ihrem heißen Hänger vor. Nun, da die Tage ungemütlicher werden, ist der besonders begehrt. „Die Saunasaison beginnt und unser Mietfass wird gut gebucht“, sagt Goedicke.

Tom Goedicke vermietet ein Saunafass auf Rädern. Quelle: OVE ARSCHOLL

Die Feuertaufe steht der heißen Oase von Sandra und Ronald Kley erst noch bevor: Im Rostocker Stadthafen lassen sie demnächst ihr Sauna-Floß zu Wasser. Das Paar bietet seit vier Jahren Stadtführungen im Kajak an. Nun wollen sie mit ihrem Saunaschiff „Schwitzkasten“ Wellness auf der Warnow möglich machen. An Interessenten dürfte es nicht mangeln.

Das kollektive Schwitzen ist beliebt. Laut Deutschem Saunabund nehmen bundesweit gut 30 Millionen Menschen regelmäßig ein Saunabad. Und die werden zunehmend anspruchsvoller.

Mit schnöder Holzkabine und Latschenkieferaufguss geben sich viele Saunagänger nicht mehr zufrieden. Neben Entspannung für Körper, Seele und Geist suchen sie das besondere Erlebnis. Das machen sich Betreiber europaweit zunutze und bieten Exklusives an: Ob Straßenbahn in Italien oder ausrangiertes Flugzeug in Holland – kaum ein Ort, an dem Spafans nicht in wohliger Wärme die Seele baumeln lassen können.

Das mobile Schwitzfass Quelle: privat

Die Finnen treiben es auf die Spitze. Im Heimatland der Schwitzhütten entspannen Schwindelfreie in einer umgebauten Lift-Gondel, die gut zehn Meter über einer Skipiste schwebt, oder in einer Riesenrad-Sauna. Im estnischen Tallinn tourt dagegen ein Sauna-Bus durch die Stadt.

Auch deutsche Anbieter sind kreativ: In der Lahn-Dill-Bergland-Therme Bad Endbach ( Hessen) können Besucher in der Sauna Brötchen backen und auch gleich verkosten. In der Badewelt Euskirchen ( Nordrhein-Westfalen) werden Naturdokus in einem Sauna-Kino gezeigt.

Im Schwitzfass haben bis zu acht Personen Platz. Quelle: OVE ARSCHOLL

Mit dem Schwitzfass von Tom Goedicke und Rico Dinse können Erholungssuchende dagegen in echter Naturkulisse haltmachen. Das komme gerade bei Outdoor-Sportlern gut an, sagt Goedicke. Surfer beispielsweise schätzen das Saunamobil als strandnahen Rückzugsort, um sich nach coolem Wellenritt aufzuwärmen. Genau so kamen die beiden Saunabetreiber überhaupt erst auf die Idee zum Schwitzfass. „Wenn man aus der Ostsee kommt, sehnt man sich nach Wärme“, sagt Goedicke.

Binnen 45 Minuten ist der Holzofen auf Betriebstemperatur und das Fass auf gut 85 Grad Celsius erwärmt. Noch 15 Grad heißer ist es direkt an der Feuerstelle. „Ein Platz für Hartgesottene“, sagt Goedicke und lacht. Sechs Personen können es sich zeitgleich im Fass kuschelig machen. „Es passen auch acht Leute rein, aber dann muss man sich schon sehr lieb haben“, scherzt Goedicke.

Heißer Aufguss mit Traumaussicht: In der finnischen Sauna des Hotel Neptun in Warnemünde können Wellnessfans den Blick über die Ostsee streifen lassen. Quelle: HOLGER MARTENS

Apropos liebhaben: Bei Wellnessfans sehr angesagt ist das Schwitzen mit Aussicht. Wenn der Blick über Landschaften schweift, entspannt das Saunabad gleich doppelt. Einen der wohl schönsten Ausblicke hat das Warnemünder Hotel Neptun zu bieten: Bei schweißtreibenden Temperaturen gewährt das Panoramafenster der Finnensauna freie Sicht auf die kühle Ostsee. „Saunieren liegt voll im Trend“, sagt Patrick Möller, Saunameister im Neptun-Spa. Immer mehr Rostocker würden so nach Feierabend Stress abbauen und etwas für ihre Gesundheit tun.

„Herbstzeit ist Saunazeit“, sagt Madlen Spiekermann vom Wonnemar im Wismar. Sieben Saunen hat das Spaßbad zu bieten. Besucherliebling ist die 100 Grad Celsius heiße Kelo-Sauna. Die ist derzeit noch begehrter als sonst. Während Stammkunden das ganze Jahr über die wohltuende Wärme genießen, nehmen nun auch diejenigen auf den Bänken Platz, die ihre Abwehrkräfte für den nahenden Winter stärken möchten.

Um die Nachfrage zusätzlich anzuheizen, setzt das Wonnemar auf Events: Je nach Motto werden Saunagäste mit Schlagern oder Candlelight-Konzert, Barbecue oder Glühwein verwöhnt. Die nächste Veranstaltung steht am 1. November an: Beim Weinfest können edle Tropfen verkostet und bis Mitternacht sauniert werden. Zum Finale gibt es nackte Tatsachen – beim FKK-Baden.

Schwitzfass-Nutzer müssen selbst für feuchtfröhliche Abkühlung sorgen, denn Dusche oder Tauchbecken hat die mobile Sauna nicht an Bord. Dabei hatten Tom Goedicke und Enrico Dinse ursprünglich eine Wellness-Oase inklusive Nass geplant. Sie wollten einen XL-Holzzuber auf Reisen schicken. „Aber 3000 Liter Wasser auf einem Anhänger war dann doch keine gute Idee“, erzählt Goedicke und lacht.

Das Schwitzfass ist dagegen ein Renner und erfreut sich seit nunmehr vier Jahren zunehmender Beliebtheit. Wer sie mieten möchte, zahlt zwischen 65 und 75 Euro pro Tag. Reich werde er also nicht, sagt Goedicke. Kein Problem, seine Brötchen verdient er als Ingenieur bei der Mecklenburger Metallguss GmbH in Waren (Müritz). Geschäftspartner Dinse arbeitet als Zahntechnikermeister.

Was ihnen die rollende Sauna einbringt, stecken die beiden ins nächste heiße Mobil: Auf seinem Hof in Satow, wo Tom Goedicke mit seiner Frau und den beiden Kindern lebt, parkt bereits eine zweite Sauna auf Rädern. Noch fehlt ihr der Ofen. Doch ist sie erst komplett, soll sie über die Insel Rügen touren.

Heiße Adressen für Sauna-Gänger Spa im Hotel Neptun Warnemünde: In der Finnensauna „Meerblick“ gibt es zur Hitze die Aussicht auf die Ostsee. Wer einen ganzen Wellness-Tag einlegen möchte, zahlt 40 Euro Eintritt, das Feierabend-Ticket gibt’s für die Hälfte. Im Preis inbegriffen ist die Benutzung des Meerwasser-Schwimmbades samt Massagesprudelbank, des Fitness- und des Thalassobereiches. Öffnungszeiten: täglich von 7 bis 22 Uhr Saunalandschaft im HCC Rostock: Steinschwitzbad oder Klönsauna, Bio- oder Dampfbad – auf mehr als 2000 Quadratmetern stehen Entspannungssuchenden im HCC sechs verschiedene Saunen mit Temperaturen von 40-100 Grad Celsius zur Auswahl. Die Eintrittspreise starten ab 19 Euro. Öffnungszeiten: Mo-Sa 14-22 Uhr, So 15-18 Uhr, Vormittagssauna Mi+Fr 10-13 Uhr Wonnemar Wismar:In der Saunalandschaft des Spaßbades können Gäste zu Eintrittspreisen ab 16,90 Euro relaxen. Hier können Erholungssuchende zeitgleich in Klangwelten abtauchen: Beim Klangschalenaufguss werden in drei Aufgussrunden verschiedene metallene Klangschalen angeschlagen, deren positive Schwingungen sich auf den Körper übertragen sollen. Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 22 Uhr Wellness-Paradies im Regenbogen-Camp Boltenhagen: Die Tageskarte für Dampfbad, Bio- und Holzofensauna kostet für Regenbogen-Gäste 15, für alle anderen Besucher 19 Euro. Öffnungszeiten: Die-So von 14 bis 20 Uhr Kübomare Kühlungsborn: Sieben verschiedenen Saunen, darunter eine Kajüten- und eine Kelo-Erdsauna, hat die Freizeitoase Wellnessliebhabern zu bieten. Die Eintrittspreise beginnen ab 14 Euro. Öffnungszeiten: Mo-So von 14 bis 21 Uhr Day Spa im Grand Hotel Heiligendamm: In der 3000 Quadratmeter großen Wellness-Oase sorgen finnische Sauna, Biosauna und Dampfbad für ein wohliges Gefühl. Abkühlung bietet der Eisraum oder im Park vor dem Severin Palais. Kostenpunkt: 75 Euro für ein Tagesticket im DFay Spa; Sundowner-Ticket von 18 bis 22 Uhr 35 Euro (Sonntag bis Donnerstag). Öffnungszeiten: täglich von 7 bis 22 Uhr Ostsee-Sauna- und Wellnesshaus im Gutshof Bastorf:Es bietet Besuchern eine finnische Sauna, eine Bio-Sauna sowie ein Tepidarium. Tagesgebühr von 15 bis 22 Uhr: 10 Euro; Familiensauna von 15 bis 18 Uhr: 7 Euro

Von Antje Bernstein