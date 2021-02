Rostock

Wo genau das Schiff in Rostock festgemacht hat, wie es früher hieß und wem es vorher gehörte – das ist alles geheim. Denn die neue Bestimmung des ehemaligen Offshore-Versorgers ist umstritten und die neue Crew schon mehrfach Ziel von Attacken aus dem rechten Spektrum: In Rostock hat die Hilfsorganisation „Sea-Eye“ am Sonntag ein neues, bisher größtes Boot für die Flüchtlingsrettung im Mittelmeer getauft – die „Sea-Eye 4“.

In der Hansestadt wird der ehemalige Versorger in den kommenden Tagen umgebaut. Noch im März soll das 55 Meter lange und elf Meter breite Schiff dann Kurs gen Süden nehmen. Rund eine halbe Million Euro an Spenden hat „Sea-Eye“ für Kauf und Umbau bisher ausgegeben. Größter Geldgeber für das vierte „Sea-Eye“-Rettungsschiff sind katholische Bistümer aus Süddeutschland.

„Seefahrer helfen in der Not“

Der Verein „Sea-Eye“ mit Sitz in Regensburg gehört zu den größten Rettungsorganisationen im Mittelmeer. Mit drei Schiffen – darunter die ebenfalls aus Rostock stammende „Alan Kurdi“, das ehemalige DDR-Forschungsschiff Professor Albrecht Penck – sind die Helfer zwischen Nordafrika und den Küsten der EU im Einsatz, um Menschen in Seenot aus ihren oftmals kaum seetauglichen Booten zu retten.

Christoph Kües ist Kapitän der „Sea-Eye 4“. Quelle: OVE ARSCHOLL

Das Kommando an Bord der neuen „Sea-Eye 4“ wird Christoph Kües haben. Er bezeichnet sich selbst als Europäer, fährt seit 20 Jahren zur See. Bei der Marine hat er angefangen, auch Segel- und Forschungsschiffe, Tanker und Bulker hat er schon gesteuert. Nun hat er sich der Seenotrettung verschrieben: „In jedem Seefahrer ist der Instinkt, anderen in Seenot zu helfen, tief verwurzelt.“ Der Zusammenhalt, die Solidarität auf dem Meer – sie sei so etwas wie ein Teil der DNA der Seeleute.

Doch bevor Kües zur neuen Mission auslaufen kann, wird in Rostock noch kräftig umgebaut: Der ehemalige Versorger hat gerade erst auf einer Werft in Swinemünde den „Schiffs-Tüv“ bestanden, nun werden eine Krankenstation, eine größere Kombüse, eine erweiterte Messe eingebaut. Zudem zwei Davits, mit denen Rettungsboote im Ernstfall schneller zu Wasser gelassen werden können. Die „Sea-Eye 4“ wird unter deutscher Flagge fahren. „Wir brauchen einen Flaggenstaat, der bei Problemen mit den Behörden vor Ort auch stark ist und sich einmischt“, sagt Gorden Isler, der Vorsitzende von „Sea-Eye“.

Die „Sea-Eye 4“: Das Schiff soll im Frühjahr seinen Einsatz im Mittelmeer starten. Seit Oktober wurde es von Hunderten ehrenamtlichen Helfern zum Rettungsschiff umgebaut. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

„Ein Schiff des Lebens“

Die Tauf-Rede – sie wurde von Bundestags-Vize-Präsidentin Claudia Roth (Grüne) am Rostocker Kai gehalten. Roth übte dabei scharfe Kritik an den Regierenden in Berlin und in Brüssel: Europas Grenzagentur Frontex beteilige sich an verbotenen Rückführungen von Flüchtlingen, statt sie zu retten, die EU kooperiere mit Milizen in Libyen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei es im Zuge der deutschen EU-Ratspräsidentschaft nicht gelungen, dem „schäbigen Treiben“ etwas entgegenzusetzen.

20 400 Menschen seien nach offiziellen Angaben bereits beim Versuch ertrunken, über das Mittelmeer zu flüchten. 160 sind es allein bereits 2021. „Und die Dunkelziffer dürfte noch viel höher sein“, so Roth. Das Sterben an der Seegrenze der EU – es dürfe keine „grausame Normalität“ werden. „Die EU-Staaten verweigern den Flüchtlingen ihre Grundrechte.“ Insofern seien die Seenotretter von „Sea-Eye“ nicht nur „Helden der Solidarität“, sondern auch die „wahren Verfassungsschützer.“

Der Taufpate des neuen Schiffes, Alpha Jar Barry, hat zu „Sea Eye“ eine besondere Beziehung: Er verdankt den Rettern sein Leben. „Ich weiß, wie es sich anfühlt, hilflos Wind und Wellen ausgesetzt zu sein. Ohne ,Sea-Eye’ hätte ich nicht überlebt.“ Schiffe wie die „Sea-Eye 4“ seien ein Zeichen der Liebe für alle Menschen: „Die EU sollte den Schiffen helfen, statt sie zu behindern.“

Rettungsorganisationen wie „Sea-Eye“ stehen allerdings seitens der Politik in Brüssel immer wieder in der Kritik: Ihnen wird vorgeworfen, durch ihren Einsatz Flüchtlinge zusätzlich zu motivieren, sich auf die gefährliche Reise über das Mittelmeer zu machen.

Von Andreas Meyer