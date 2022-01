Sechs Demonstrationen am Montag in Rostock: Immer mehr Straßen werden abgesperrt

Rostock

Erneut sind am Montag, 10. Januar, gleich mehrere Demonstrationen angemeldet. Diesmal müssen Autofahrer mit noch mehr Verkehrseinschränkungen rechnen. Zudem soll die größte Demo diesmal in einen anderen Stadtteil führen. Die Spanne für die Teilnehmerzahl wurde vom Anmelder von 350 bis 10 000 angegeben.

Voll gesperrt werden die August-Bebel-Straße, die Steinstraße und Teile der Hermannstraße zwischen 15 und etwa 21 Uhr. Außerdem sind zeitweilige Einschränkungen im gesamten Bereich der Rostocker Innenstadt zu erwarten – unter anderem Am Strande (L 22) und in der Ernst-Barlach-Straße. Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, den Bereich der Innenstadt während dieser Zeit weiträumig zu umfahren.

Mehrere Gegendemonstrationen angemeldet

Bis Freitag lagen der Stadt Anmeldungen für sechs Versammlungen vor. So hat der Verein Bunt statt Braun eine Versammlung in der Hermannstraße /Ecke Steinstraße mit 200 Teilnehmern unter dem Motto „Kein Schulterschluss mit Nazis – Maske auf! Nazis raus!“ angemeldet.

Ein Einzelanmelder habe unter dem Motto „Schützt die Kinder; Für Meinungsfreiheit; Für eine Beendigung der Corona-Angst- und Panikpolitik; Für freie Medien; Zensur beenden, Für ein Ende von Hass, Hetze und Spaltung unserer menschlichen Gesellschaft“ etwa 80 Personen am Stadthafen angemeldet.

Zwei Versammlungen auf dem Neuen Markt

Der Kreisverband „Die Linke“ besetzt mit einer Demonstration den Neuen Markt und hat unter dem Motto „Solidarisch durch die Pandemie“ 50 Personen angegeben. Ebenfalls auf dem Neuen Markt habe ein Einzelanmelder eine Versammlung angemeldet, verbunden mit einer Einladung an den Oberbürgermeister, über eine Einrichtung einer Bürgerfragestunde zum Thema der aktuellen und geplanten Corona-Maßnahmen zu sprechen.

Eine Einzelanmelderin will den Demo-Tag zudem für ein anderes Thema nutzen und habe angemeldet, eine Kundgebung mit 30 Personen für eine Unterschriftenaktion zum Erhalt der Bäume im Lindenpark nutzen zu wollen.

Immer mehr Straßen werden gesperrt

Wie vom Veranstalter der größten Demo beantragt, wurde die Versammlung mit der Strecke August-Bebel-Straße – Am Vögenteich – Schröderplatz – Doberaner Straße – Doberaner Platz – Doberaner Straße – Lübecker Straße – Warnowufer – Am Strande – Warnowstraße – Ernst-Barlach-Straße – August-Bebel-Straße beschieden. „Beauflagt wurde die Versammlung darüber hinaus unter anderem mit einem Alkoholverbot, einem Verbot von Pyrotechnik, mit einer Maskenpflicht und der Verpflichtung einen (anderen) Versammlungsleiter zu bestimmen, der für den ordnungsgemäßen Ablauf und die friedliche Durchführung der Versammlung zu sorgen hat“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Konkret bedeutet das: Jens Kaufmann, Anmelder der vergangenen Demonstrationen, darf die Demo zwar anmelden, muss aber jemand anderes bestimmen, der die Versammlung leitet. In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu einem Katz- und Mausspiel zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Die Teilnehmer der Demonstrationen sind immer wieder von ihrer angemeldeten Route abgewichen. Am vergangenen Montag aber hatte die Polizei den Platz um das Steintor rigoros abgesperrt und die Demo-Teilnehmer so erfolgreich auf ihre eigentliche Route gezwungen. Die Stimmung unter den Teilnehmern war zum Teil aggressiver als in den Vorwochen. Auch bekannte Neonazis nahmen an der Demo teil.

Der eindringliche Appell der Polizei für den kommenden Montag: „Distanzieren Sie sich von Gewalt und halten Sie sich an die Regeln!“

Von Michaela Krohn