Sechs Ideen für ein grüneres Rostock: So will die Hansestadt das Klima retten

92 Tage haben Verwaltung, die städtischen Unternehmen und auch die Politik noch Zeit, um Maßnahmen zu erarbeiten, wie die Hansestadt Umwelt und Klima stärken denn je schützen will. Vor exakt einer Woche hat die Bürgerschaft den Klimanotstand an der Warnow ausgerufen.

Statt wie in den vergangenen Jahren „nur“ Ziele zu definieren und zu diskutieren, soll es nun endlich richtig konkret werden. Fünf Vorschläge für ein grüneres Rostock liegen bereits auf dem Tisch.

1. Grüne Haltestellen

Rostocks Umweltausschuss fordert grüne Dächer für alle Haltstellen. So soll Feinstaub aus der Luft gefiltert werden (Foto-Montage). Quelle: Frank Söllner

Mehr als 500 Haltestellen gibt es in der Hansestadt – für Busse und Straßenbahnen. Und an mehr als 400 davon gibt es für die Fahrgäste auch Unterstände. Und die sollen in Zukunft nicht nur die Wartenden vor Wind und Wetter schützen, sondern auch das Klima in Rostock. Der Umweltausschuss der Bürgerschaft fordert, dass die Dächer der Haltestellen begrünt werden. Soll heißen: Oben drauf sollen Gräser, Büsche, Blumen gepflanzt werden. „Viele dieser Pflanzen sind in der Lage, Feinstaub aus der Luft zu filtern. Und: Die begrünten Dächer könnten Anlaufort für Insekten aller Art werden – auch für Bienen“, sagt Andrea Krönert, die Vorsitzende des Ausschusses.

Problem nur dabei: Der allergrößte Teil der Haltestellen gehört nicht der Stadt und auch nicht der Rostocker Straßenbahn AG, sondern dem Werbe-Unternehmen Wall/ JCDecaux. Mit der Firma hat Rostock bis 2022 einen Vertrag. „Da wir bereits 2020 die Haltestellen neu ausschreiben wollen, wird Wall/ JCDecaux bis dahin eine Begrünung eher nicht umsetzen. Das ist für das Unternehmen zu risikobehaftet“, sagt Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne). Aber grundsätzlich brauche Rostock mehr grüne Dächer, auch auf Haltestellen.

2. Mehr Solarstrom

Die Musikschule ist das einzige städtische Gebäude mit einer größeren Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Die Stadt will nun schnell mehr Sonnenstrom selbst erzeugen. Quelle: Ove Arscholl

794 Millionen Kilowattstunden Strom haben 2017 die Rostocker verbraucht – daheim, in Industrieanlagen und Firmen, für Straßenbeleuchtung und vieles mehr. Zwar stammen schon mehr als 50 Prozent des Strommixes der Stadtwerke Rostock AG aus erneuerbaren, umweltfreundlichen Energiequellen, doch es dürften gerne noch mehr sein. Und dafür will Umweltsenator Holger Matthäus endlich die stadteigenen Dächer nutzen: „Es kann nicht angehen, dass die Musikschule das einzige stadteigene Gebäude ist, auf dessen Dach wir nennenswert Sonnenstrom erzeugen.“ Seit sieben Jahren diskutiere die Stadt das Thema, getan habe sich nichts: „Wir müssen endlich auf allen Schulen, Kitas, Verwaltungsgebäuden, Sporthallen sauberen Strom erzeugen.“ Dazu will Matthäus sowohl die stadteigene Wohnungsgesellschaft Wiro (und ihre Energietochter) und den städtischen Immobilienverwalter KOE nun verpflichten.

3. Mehr Bäume für die Stadt

Die Rostocker Heide ist einer der größten Stadtwälder Deutschlands. Doch Rostock will noch weiter aufforsten. Quelle: Ove Arscholl

6000 Hektar Wald – das entspricht 8500 Fußballfeldern – nennt die Hansestadt bereits ihr Eigen. Mehr als 5000 Hektar davon allein in der Rostocker Heide. Die größte Stadt des Landes gehört damit zu den größten kommunalen Waldbesitzern in ganz Deutschland. Weil sich Experten weltweit aber einig sind, dass auf der Erde noch viel mehr Wald entstehen muss, will auch Rostock aufforsten: Wolfgang Nitzsche (Linke) fordert beispielsweise, dass die Stadt ihre Ackerflächen nicht mehr an Landwirte verpachten, sondern dort neue Bäume pflanzen soll. Schließlich würden Bäume in Größenordnung das klimaschädliche Kohlenstoffdioxid aus der Luft filtern.

Bereits in den kommenden Wochen will das Rathaus nun einen Plan vorlegen, wo überall neuer Wald entstehen könnte: „Es bietet sich natürlich an, die städtischen Ackerflächen in der Nähe der Heide primär dafür zu nutzen“, sagt Umweltsenator Matthäus. Und: „Wir haben mit dem Aufforsten auch schon angefangen.“ Dass der Stadt dann Pachteinnahmen aus der Landwirtschaft verloren gehen, kann die Stadtkasse verschmerzen: Die Waldwirtschaft ist für Rostock ein einträgliches Geschäft: Mehr als eine Million Euro nimmt die Stadt im Schnitt pro Jahr durch den Verkauf von Holz aus ihren Wäldern ein.

4. Kein Plastikmüll mehr

Die Mecklenburger-Backstuben benutzen bereits für Kaffee das Pfandbechersystem von Recup im Rostock-Design. Nun will die Stadt Plastik komplett verbieten. Quelle: Lina Knaack

Der Rostocker Weihnachtsmarkt macht es seit Jahren vor – mit seinen Glühwein-Sammelbechern. Auch auf allen anderen Festen, die von der städtischen Großmarkt GmbH ausgerichtet werden, gibt es keine Plastikbecher und auch kein Plastikgeschirr mehr. In diesem Jahr zog nun auch die Hansesail nach. Und auch der Handel macht bereits mit: In vielen Supermärkten sollen die Kunden auf Plastiktüten verzichten, Kaffee zum Mitnehmen gibt es bei den Bäckern immer häufiger im Pfand- statt im Wegwerfbecher.

Der Umweltsenator will nun noch einen Schritt weitergehen: Weil sowohl die Bundesregierung als auch die Europäische Union mit einem Plastikverbot zögern, soll Rostock eine eigene Satzung erarbeiten – und Einweg-Plastikverpackungen komplett verbieten. „Alle warten darauf, dass ‚die da oben‘ etwas entscheiden. In der Zwischenzeit landet immer mehr Plastikmüll auf Deponien oder als Mikroplastik im Meer. Wir müssen da ein Zeichen setzen.“

5. Mobil mit Roller

Ein Mitarbeiter stellt E-Tretroller des Anbieters Lime in Berlin zum Aufladen auf. Auch Rostock will das Angebot schadstoffarmer Verkehrsmittel ausbauen. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Eine der Hauptquellen für CO2 in Rostock ist und bleibt der Verkehr. Seit Jahren laufen deshalb Planungen, das Straßenbahnnetz auszubauen und auch die Busflotte der Straßenbahn AG ( RSAG) auf Elektro- statt Dieselbusse umzustellen. Nun könnte noch ein neues, schadstoffarmes Verkehrsmittel hinzukommen: E-Scooter. Die mit Batterien betriebenen Roller sollen auch in der Hansestadt angeboten werden. Ein Unternehmen, das E-Scooter zum Leihen anbieten will, hat sich im Rathaus bereits vorgestellt. Zwei weitere haben angefragt. Und auch bei der RSAG beschäftigten sich die Verantwortlichen mit dem Thema: „Wir gucken uns die Entwicklung sehr genau an, auch die Preisstrukturen der Anbieter“, sagt RSAG-Sprecherin Beate Langner. Für die RSAG könnten die Roller als Ergänzung zum bestehenden Angebot attraktiv sein – damit Fahrgäste aus entlegeneren Stadtteilen – ohne Haltestelle vor der Tür – mit dem Roller zur nächsten Straßenbahn- oder S-Bahn-Station fahren können und ihr Auto stattdessen stehen lassen.

Senator Matthäus setzt dabei auf Kooperationen: Er will das Feld privaten Anbietern überlassen. Die würden bereits über Erfahrungen und auch über das nötige Kapital verfügen. Die RSAG müsse sich mit ihren begrenzten Mitteln auf Busse und Bahnen konzentrieren, soll keine eigenen Scooter anbieten. „Scooter machen bei uns dann Sinn, wenn sie nicht nur in der Innenstadt und Warnemünde angeboten werden.“

6. Sammeln und gewinnen

Lottokugeln bei einer Ziehung in Hessen: Rostock denkt nun über eine eigene Lotterie nach – für den Küstenschutz (Symbolbild). Quelle: Arne Dedert/dpa

Wer Rostock und die Ostsee sauber hält, soll in der Hansestadt belohnt werden. Oder besser gesagt: Er soll die Chance bekommen, belohnt zu werden. Linke und Grüne wollen in Rostock einem Beispiel aus Skandinavien folgen und eine Küstenlotterie einführen. Das Prinzip, an dem sich in Dänemark und Norwegen schon fast 100 Kommunen beteiligen: Die Stadt gibt Sammeltüten mit aufgedruckten Losnummern aus. Wer diese Tüten nutzt, um am Strand (oder auch in Wäldern) Müll zu sammeln und die vollen Tüten abgibt, nimmt an einer Lotterie teil. In Norwegen gab es zuletzt Kreuzfahrten, Urlaubsreisen, Kochkurse und Segeltörns als Preise. Sponsoren sind lokale Unternehmen. „Durch die Lotterie werden die Bürger angeregt, ihre Strände und somit auch das Meer sauber zu halten“, sagt Linken-Fraktionschefin Eva-Maria Kröger. Und: Die Lotterie habe auch noch einen pädagogischen Wert – vor allem für junge Rostocker. „Wer Müll sammelt, wirft ihn nicht anschließend wieder in die Natur.“

