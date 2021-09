Sechs-Kilo-Stein von A-20-Brücke bei Rostock geworfen: Wer macht so etwas?

Rostock

Es ist ein unvorstellbarer Vorgang, umso mehr, wenn man sich am mutmaßlichen Tatort umschaut: Am Dienstag zur Mittagszeit soll ein unbekannter Täter von einer Autobahnbrücke einen sechs Kilo schweren Stein auf einen Transporter geworfen haben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen versuchten Mordes und sucht Zeugen.

Die Brücke zwischen Niendorf und Buchholz führt hier über die A 20 zwischen der Abfahrt Rostock-West und Rostock-Süd. Der Brocken beschädigte die Frontscheibe des Pkw, durchschlug sie aber nicht. Der Fahrer war allein unterwegs und blieb unverletzt. Doch was für einen Schock muss der Mann erlitten haben? Man kann es nur ahnen.

Täter muss Stein zur Brücke geschleppt haben

Auch der Tathergang liegt im Dunkeln. Nur auf einer Seite der Landstraße 132 führt ein Fuß- und Radweg über die Brücke. Doch wer hier zu Fuß geht, fiele wahrscheinlich auf – insbesondere mit einem schweren Stein unterm Arm. Denn wer auch immer den Brocken dort über das brusthohe Geländer warf, der muss ihn wohl eigens zu diesem Zweck mitgebracht haben.

Staatsanwältin Maureen Wiechmann sagt deshalb: „Wir ermitteln, weil der Anfangsverdacht eines Mordversuchs vorliegt. Wir gehen davon aus, dass jeder normal denkende Mensch weiß, dass es tödlich enden kann, so einen Gegenstand von der Brücke auf ein Auto zu werfen.“ Sie bekräftigt: „Bei Mord landet man, wenn man sich die Heimtücke vorstellt, mit der jemand handelt, der da oben lauert und auf ein ahnungsloses Opfer und den richtigen Augenblick wartet, den Stein zu werfen.“

Ein Bild des Steins oder vom Fahrzeug will die Polizei noch nicht freigeben. Diese werden derzeit kriminaltechnisch untersucht, erklärt eine Sprecherin. Aber ist es überhaupt möglich, Spuren an einem Stein zu finden? „Ja“, sagt die Staatsanwältin, „wenn man richtig zugepackt hat, dann schon.“ Tatsächlich zeigt ein Blick ins Archiv: Schon in der Vergangenheit wurden vergleichbare Fälle aufgeklärt, weil die Spurensicherung in der Lage ist, DNA-Anhaftungen an Steinen sicherzustellen.

Unfallanalytiker: Es wirken enorme Kräfte beim Aufprall

Die Frage, was im Kopf eines Menschen vorgeht, der so etwas tut, kann auch Dekra-Unfallanalytiker Dr. Frank Mauroschat nicht beantworten, auch wenn er schon Erfahrung mit ähnlichen Fällen hat. Er ist der Mann, den Polizei oder Staatsanwaltschaft einschalten, wenn es gilt, Gutachten zu erstellen, die vor Gericht standhalten. Was sagt er zum Anfangsverdacht des versuchten Mordes? Bestand wirklich Lebensgefahr für den Fahrer?

„Mit sechs Kilo war das schon ein sehr schwerer Stein“, so der Experte. Wir haben für die Stralsunder Polizei mal Versuche mit einer Flasche mit anderthalb Litern Cola gemacht und die durchschlug sogar die Frontscheibe eines Autos, das sich nicht einmal bewegte.“ In dem Fall vom Dienstag müsse man bedenken, dass sich das Auto mit vielleicht 130 Stundenkilometern, die an dieser Stelle gelten, bewegte und damit wirkten wesentlich größere Kräfte.

Handelte der Täter gezielt – oder unterschätzte er die Gefahr?

Der schlimmste Fall wäre eingetreten, wenn der Stein die Frontscheibe durchschlagen hätte, sagt Mauroschat. „Im richtigen Winkel getroffen, bewegt sich so ein schwerer Stein durchs Auto und zerschmettert alles, was er trifft. Das führt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu tödlichen Verletzungen.“ Ihm ist wichtig, zu unterscheiden: Es gebe immer wieder Menschen, die sich – ob aus Einfalt oder warum auch immer – der Gefahr nicht bewusst seien. Aber es gebe auch immer wieder solche, die es gezielt machen.

Die Täter dingfest zu machen, ist ohne Zeugen allerdings schwer und so bittet die Polizei mögliche Beobachter dringend, sich zu melden. Das ist auf jeder Polizeidienststelle und der Internetwache unter polizei.mvnet.de möglich.

Von Juliane Schultz