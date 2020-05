Sechs Verletzte bei zwei Auffahrunfällen mit vier Autos in Rostock

Bei gleich zwei Auffahrunfällen in Folge im Rostocker Ortsteil Brinckmansdorf sind am Dienstagmittag sechs Menschen verletzt worden. Der Vorfall hatte sich gegen 12.30 Uhr in der Neubrandenburger Straße ereignet. Der Sachschaden geht in die Tausende. Die Beamten haben nun Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.