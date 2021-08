„See More Jazz“ in Rostock: Konzerte im Zoo und in der Kunsthalle

Rostock

Zum Abschluss von „See more Jazz“ von 2020 hatte Organisator René Geschke gesagt: „Dann sehen wir uns nächstes Jahr geimpft wieder.“ So wird es auch kommen, zu drei Veranstaltungstagen lädt „See more Jazz“ 2021 wieder ein. Im vergangenen Jahr gab es ein „See more Jazz light“ mit nur einem Abend im Zoo. Jetzt umfasst das Programm wieder drei Tage.

Im Sommer 2020 hatten die Veranstalter auch Glück, dass sie ihr Festival unter den damaligen Corona-Bedingungen abhalten konnten. Es gab damals nur einen Freilicht-Konzertabend im Rostocker Zoo. Doch die Corona -Pandemie spielt bei der Organisierung immer noch eine Rolle, erklären Andreas Martens und René Geschke, die das Festival zum 13. Mal organisieren. Das geht bei der Künstlerbuchung los. „Wir müssen zum Beispiel darauf achten, ob die Künstler reisen dürfen oder ob sie vielleicht nach ihrer Rückkehr in ihrem Heimatland in Quarantäne müssen“, erklärt Andreas Martens. Im Fall des israelischen Trios Shalosh ist das so. „Deutschland gilt für Israel derzeit als Hochrisikogebiet“, so Martens. Trotzdem werden die israelischen Jazzer nach Rostock kommen.

Konzertabende im Zoo

Coronabedingt wird in diesem Jahr der Konzertort im Rostocker Klostergarten entfallen, es finden zwei Konzertabende im Rostocker Zoo statt. „Wir sind auf den Zoo zugegangen und auf offene Ohren gestoßen“, sagt Andreas Martens. Dort ist einfach mehr Platz. So können an zwei Abenden jeweils bis zu 500 Konzertgäste begrüßt werden, so werden die coronabedingten Sicherheits- und Hygienevorschriften eingehalten. „Wir brauchen keine Tests“, erklärt Andreas Martens das Hygienekonzept, „wir setzen die Corona-Hygienevorschriften über die Abstandsregelungen um.“ Also sind beim Zutritt auf das Festivalgelände keine 3G-Bescheinigungen (negativ getestet, geimpft, genesen) nötig. Doch Personen mit Corona-Krankheitssymptomen dürfen das Gelände nicht betreten, so die Vorschriften.

Das Festival beginnt am Freitag mit einem Künstler aus der Region: Um 19 Uhr spielt im Rostocker Zoo das Henning-Schiewer-Quartett, das ist eine Band um den Rostocker Bassisten und HMT-Absolventen Henning Schiewer. Ab 19.45 Uhr treten Nils Wülker (Trompete) und Arne Jansen (Gitarre) als Duo an, die beiden Musiker kamen kurzfristig ins Programm von „See more Jazz“. Das israelische Trio Shalosh folgt am Freitag ab 21.15 Uhr. Der Samstagabend beginnt das Programm im Zoo um 19.30 Uhr mit dem Tord-Gustavsen-Trio aus Norwegen. Es folgt um 21 Uhr das Matti-Klein-Trio aus Deutschland, als Gäste auf der Bühne sind dabei die Sängerin Pat Appleton und die Bläsergruppe The Ruffcats Horns.

Auch für den dritten Tag gibt es eine kleine Änderung im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Da die Kunsthalle derzeit saniert wird, findet das Sonntags-Konzert im Schaudepot statt. „Dort finden etwa 70 Konzertbesucher Platz“, sagt Andreas Martens, sonst waren in der Kunsthalle 220 Besucher möglich. Im Schaudepot spielt am Sonntag um 11 Uhr der österreichische Pianist David Helbock.

Karten und Preise Kombi-Ticket (Freitag und Samstag) 61 Euro, ermäßigt 56 Euro, Einzelticket für Freitag (13. August) 39 Euro, ermäßigt 34 Euro, Einzelticket für Samstag ( 14. August) 39 Euro, ermäßigt 34 Euro, Tickets für Sonntag sind bereits ausverkauft. Ermäßigte Preise gelten unter anderem für Jazzclub-Mitglieder, Studierende, Schüler oder Zoo-Jahreskartenbesitzer

Warteliste mit Musikern

So kann an drei Tagen ein Festivalbetrieb gewährleistet werden, der nicht nur coronagerecht ist, sondern auch wirtschaftlich tragfähig bleibt. Und so geht „See More Jazz“ wieder mit sechs musikalischen Gästen an den Start. Andreas Martens und René Geschke konnten bei der Programmplanung fast alles realisieren, was sie sich vorgestellt haben. „Wir haben übrigens eine lange Warteliste mit Musikern“, verrät Andreas Martens.

Auch für das Catering ist auf dem Festivalgelände im Zoo gesorgt. Und Karten gibt es noch an der Abendkasse. „Wir bieten auch ein Festivalticket für die beiden Abende im Zoo an“, erklärt René Geschke, das Konzert am Sonntag mit David Helbock ist leider bereits ausverkauft.

Von Thorsten Czarkowski