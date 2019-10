Seebär trifft Seebär: Spendenübergabe im Zoo

Rostock

Sie heißen Pepe, Daisy, Egoli, Wendy und Eddy, haben kurzes braunes Fell und einen Lieblingssnack: Fisch. Die fünf südafrikanischen Seebären leben im Rostocker Zoo und sind schon seit 2012 die Patentiere des Rostocker Marinekommandos. Wie in jedem Jahr sammelten die Soldaten auf ihrem Sommerfest im Zoo Spenden für ihre felligen Paten. Bei dem Verkauf von Kuchen und Getränken kam einiges zusammen. Konteradmiral Karsten Schneider, Chef des Stabes des Marinekommandos, übergab bei seinem Besuch im Zoo am Montag einen Spendenscheck über 1 500 Euro an den Zoodirektor Udo Nagel.

„Wir bedanken uns für die wieder gelungene, wunderbare Zusammenarbeit, die schon seit 20 Jahren besteht“, sagte Zoodirektor Udo Nagel im Anschluss. Auch Konteradmiral Karsten Schneider betonte den Wert des Miteinanders: „Das ist auch unser Dankeschön an den Zoo, der uns immer ermöglicht, das Sommerfest hier zu veranstalten“, so Schneider. Man fühle sich hier wahnsinnig wohl, das Fest sei für viele Soldaten der Höhepunkt des Dienstjahres.

Spenden sollen Modernisierungen ermöglichen

Dass ausgerechnet das Marinekommando die Patenschaft für die Seebären übernommen hat, ist kein Zufall: „Wir sehen uns doch selber als Seebären“, scherzte Konteradmiral Schneider. Vor dem Umbau habe die Marine-Dienststelle Mara geheißen, genau wie eine argentinische Nagetier-Art, mit der die Mitglieder der Marine aber wenig gemein gehabt hätten. Nach dem Umbau und damit auch der Umbenennung, habe man sich entschlossen, die Patenschaft für die Seebären zu übernehmen – das passe doch ein wenig besser, meinte Schneider.

Das gespendete Geld hat man im Rostocker Zoo schon verplant: „Wir werden das für die Seebären verwenden“, versicherte Nagel. Im Moment überlege man, wie man die Anlage modernisieren könne. „Wir wollen sie vor allem für die Tiere verbessern, damit die sich wohler fühlen und artgerechter gehalten werden können“, erläuterte Zoo-Marketingleiter René Gottschalk. Auch neue Schilder mit mehr Informationen zu den Seebären und ihren Nachbarn sind geplant. Aber Pepe und seine Familie profitieren auch unmittelbar von den Spenden: „Erst einmal gibt es eine Extraportion Fisch“, versprach Gottschalk.

Von Jana Schubert