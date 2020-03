Seehafen Rostock: Bergung der Liebherr-Kräne ist abgeschlossen

Rostock

Im Rostocker Seehafen ist auch der zweite der beiden mobilen Hafenkräne der Firma Liebherr geborgen worden. Am 31. Januar waren die beiden Maschinen ins Hafenbecken gestürzt. Nachdem am vergangenen Sonnabend bereits der erste der beiden Krane geborgen wurde, konnte am Montagnachmittag auch das zweite mehr als 400 Tonnen schwere Gerät durch den Schwimmkran „Hebo Lift 9“ an Land gehoben werden.

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Bergungsarbeiten begonnen. Zu den ersten Aufgaben zählte das Bergen der beiden Ausleger. Die Spezialisten der Baltic Taucher lösten dazu die Gittermastausleger der beiden Hafenmobilkrane, um diese bereits vor dem Eintreffen des großen Schwimmkrans bergen zu können. Die abgetrennten Ausleger wurden durch den Schwimmkran „Baltic Lift“ geborgen, welcher eine maximale Hubkraft von 200 Tonnen aufweist.

„ Bergung konnte sicher und schnell gelingen“

Durch diese Vorarbeiten konnte der Schwimmkran „Hebo Lift 9“ beiden Liebherr-Kräne – bestehend aus Unterwagen, Drehbühne und Turm – jeweils in einem Hub sicher an Land bringen. Mit einer maximalen Hubhöhe von 67 Metern besitzt der Schwimmkran eine maximal Hubkapazität von 800 Tonnen.

„Wir freuen uns, dass die Bergungsarbeiten gut verlaufen sind. Nur durch die professionelle Zusammenarbeit aller beteiligten Unternehmen und Behörden konnte die Bergung sicher und schnell gelingen“, sagt die Unternehmensleitung der Liebherr-MCCtec Rostock GmbH.

Hafen wieder ohne Einschränkungen

Nachdem die beiden Kräne an der Kaikante abgelegt und in einer speziell dafür vorgesehenen Waschwanne gereinigt wurden, werden die beschädigten Krane für weitere Untersuchungen vorerst auf das Gelände der Liebherr-MCCtec Rostock GmbH gebracht. So ist auch der Liegeplatz 25 im Rostocker Überseehafen bald wieder vollumfänglich nutzbar.

Bildergalerie von den havarierten Liebherr-Kränen in Rostock

Zur Galerie Jetzt geht’s los: Am Samstag soll der erste der ins Hafenbecken gestürzten Liebherr-Kräne geborgen werden

„Die letzten Wochen waren für alle herausfordernd. Alle Hafenunternehmen haben der Wiederaufnahme des Hafenbetriebs im Hafenbecken B gespannt entgegengesehen. Der Umschlag, aber auch die Baggerarbeiten im Hafenbecken B können nun wieder ohne Einschränkungen durchgeführt werden“, sagt Dr. Gernot Tesch, Geschäftsführer von Rostock Port.

Von OZ