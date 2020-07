Rostock

Atemberaubender Anblick: Mit geballter Maschinenkraft hebt der Schwerlast-Kran 800 Tonnen schwere und 65 Meter lange Pfähle in die Höhe und setzt sie von der Kaikante direkt ins Wasser. Am Rostocker Überseehafen werden derzeit Gründungspfähle, sogenannte Monopiles, verladen. Es ist der erste externe Verladeauftrag, den die Firma Liebherr mit dem neuen Riesen-Kran „TCC 78000“ ausführt.

Insgesamt 72 Monopiles sollen bis zum Spätsommer verladen werden. Sie dienen als Fundamente für den dänischen Offshore-Windpark „Kriegers Flak“ des Energieunternehmens Vattenfall, der derzeit 15 Kilometer südlich der Küste Dänemarks entsteht und ab 2021 bis zu 600 000 Haushalte mit Strom versorgen soll.

Stolz über Kooperation

Die Verantwortlichen von Liebherr sind zufrieden mit dem Projekt. „Dank konstruktiver Kooperation und einer gründlichen Vorbereitungsphase verlaufen die Monopile-Verladungen nach Plan“, kommentiert Gregor Levold, General Manager Shipping and Heavy Lift Handling bei Liebherr in Rostock. „Der Fakt, dass wir nun auch einen Teil zum größten Dänischen Offshore-Windpark beitragen, macht uns natürlich auch etwas stolz.“

Der Liebherr TCC 78000 hebt Monopiles mit einem Gesamtgewicht von bis zu 810 Tonnen und einer Länge von mehr als 65 Metern Quelle: Liebherr

Zuletzt war Liebherr mehrfach negativ in die Schlagzeilen geraten. Bei einem sogenannten Überlasttest am 2. Mai im Seehafen Rostock kollabierte ein nagelneuer Liebherr-Schwerlastkran an Bord des Spezialschiffs „Orion“. Mehrere Menschen wurden verletzt. Sachschaden: bis zu 100 Millionen Euro. Ende Januar rutschten beim Verladen zwei nagelneue Kräne ins Wasser und versanken. Kurz darauf wurde ein Mann bei einem schweren Arbeitsunfall auf dem Gelände des Kranbauers verletzt.

Bei dem aktuellen Projekt gibt es dagegen keine Probleme. Neben Liebherr ist auch das Unternehmen EEW Special Pipe Constructions GmbH beteiligt. Der ebenfalls in Rostock angesiedelte Offshore-Wind-Spezialist hat Ende vergangenen Jahres die 72 Pfähle stahlbaulich fertiggestellt und sich Anfang 2020 um die Beschichtung gekümmert. „Bisher ist alles reibungslos verlaufen und wir freuen uns, dass wir einen Teil zum Projekterfolg beitragen konnten“, betonte auch Heiko Mützelburg, CEO des Unternehmens.

Pfähle „schwimmen“ nach Dänemark

Nach langer Vorbereitungszeit wurden Anfang Mai schließlich die ersten von insgesamt 72 Monopile-Fundamenten am Rostocker Überseehafen verladen. „Für eine direkte Verladung ins Wasser müssen die hohlen und an beiden Enden offenen Pfähle im Vorfeld mit speziell gebauten Verschlusskappen wasserdicht verschlossen werden“, heißt es in einer Mitteilung. „Der so hergestellte Zustand ermöglicht die Schwimmfähigkeit.“ Ein niederländischer Hochseeschlepper transportiert die Fundamente schließlich vom Rostocker Hafen zum Standort vor Dänemark.

So wurden die Monopile-Elemente früher verladen (Archivfoto) Quelle: EEW SPC

Die ersten Fundamente wurden bereits in der Ostsee montiert. „Das Fundament bildet den ersten sichtbaren Offshore-Teil des eigentlichen Windparks. Es ist ein Meilenstein bei der Entwicklung dieses beeindruckenden Projekts und es unterstreicht unser Ziel, ein fossilfreies Leben innerhalb einer Generation zu ermöglichen“, sagt Catrin Jung, Leiterin des Bereichs Offshore Wind bei Vattenfall. Das Unternehmen betont, dass bei der Installation Rücksicht auf die Meerestiere genommen werde. „Während des Rammens der Pfähle wird ein sogenannter doppelter Blasenschleier um jedes Fundament gelegt, der dafür sorgt, dass der Geräuschpegel zum Schutz der Meeressäuger reduziert wird.“

Startschuss für weitere Großaufträge

Liebherr spricht bei diesem Auftrag von einem „Startschuss für weitere externe Schwerlastprojekte verschiedenster Art“. Der 2019 in Betrieb genommene „TCC 78000“ biete eine maximale Tragfähigkeit von 1600 Tonnen und werde für werksinterne Logistikprozesse rund um die Produktion, den Aufbau und den Versand von maritimen Kranen eingesetzt. Zusätzlich biete Liebherr auch externen Unternehmen die Möglichkeit, Schwerlastverladungen im Rostocker Überseehafen durchzuführen.

2016 verließ dieses 82 Meter lange und knapp acht Meter hohe Monopile das EEW-Werk im Rostocker Überseehafen. Es war damals das mit mehr als 1300 Tonnen weltweit schwerste je gefertigte Rohr. (Archivfoto) Quelle: Ove Arscholl

Die Firmen EEW Special Pipe Constructions GmbH und Vattenfall sind in diesem Zusammenhang die ersten externen Kooperationspartner, die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. „Wir sind erfreut, dass wir den ersten externen Verladeauftrag für das renommierte Unternehmen aus der direkten Nachbarschaft im Rostocker Überseehafen übernehmen können“, so Gregor Levold.

Planungen kommen trotz Corona voran

Die Installation der Fundamente werde voraussichtlich noch bis zum Herbst dieses Jahres andauern. Darauf sollen anschließend Verbindungsstücke montiert werden, die die Turbinen mit einer Leistung von jeweils 8,4 Megawatt tragen werden.

Die Montage der Turbinen wird im Jahr 2021 beginnen. Trotz der Restriktionen infolge der Corona-Pandemie liegt die Entwicklung von „Kriegers Flak“ nach Angaben des Energieunternehmens im Zeitplan, um bis spätestens Ende des Jahres 2021 uneingeschränkt in Betrieb gehen zu können.

