Bundes- und Landespolizei haben Freitag früh in Rostock schon wieder einen illegalen Schleusungsversuch entdeckt und vereitelt. Es ist bereits der zweite Fall in dieser Woche. Erst am Dienstag beendeten Beamte die versuchte Schleusung von vier marokkanischen Staatsangehörigen auf einem Sattelauflieger in Rostock Dierkow.

Am Freitag gegen 6 Uhr machten Polizeikräfte auf dem Gelände einer Tankstelle im Seehafen nun ein Großraumtaxi mit Kölner Kennzeichen aus, dessen Insassen weder tankten noch den Shop besuchten. Allerdings konnte beobachtet werden, dass der Fahrer sein Telefon nutzte.

Neun Personen von der Schwedenfähre

Wie die Bundespolizeiinspektion Rostock mitteilte, stieg zeitgleich eine Gruppe von neun Personen aus dem Terminalbus aus, die zuvor mit einer Fähre aus Schweden eingereist war. Eine dieser Personen telefonierte ebenfalls, und die Gruppe begab sich anschließend in Richtung des Kreisverkehres zum Fährterminal.

Wenige Augenblicke später parkte das oben genannte Großraumtaxi in unmittelbarer Nähe des Kreisverkehres. Die Personen von der Fähre gingen zielstrebig auf das Taxi zu, begrüßten den Fahrer per Handschlag und stiegen in den Wagen, der im Anschluss Richtung Autobahn nach Berlin fuhr.

Zwei Familien aus Kuwait

Auf Höhe der Hochbrücke in Richtung BAB wurde das Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Außer dem Fahrer konnten alle weiteren Personen keine Personaldokumente vorlegen. Da der Verdacht der unerlaubten Einreise bestand, wurden alle Personen zur Dienststelle verbracht.

Bei den mutmaßlich Geschleusten handelt es sich um zwei Familien, bestehend aus einer männlichen und zwei weiblichen Personen sowie sechs Kindern. Sie selbst gaben an, kuwaitischer Abstammung zu sein.

Strafverfahren gegen den Taxifahrer

Die weiteren Ermittlungen zur unerlaubten Einreise sowie die Klärung zum Verbleib der Familien dauern an. Gegen den türkischen Taxifahrer, mit festem Wohnsitz in Deutschland, wurde ein Strafverfahren wegen des Schleusungsverdachts eingeleitet. Darüber hinaus wird zu weiteren beteiligten Hintermännern ermittelt.

