Seekanalvertiefung in Rostock: Das erwartet die Anwohner ab 2021

Die Vertiefung des Rostocker Seekanals rückt näher: Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten starten. Klar ist bereits der Ablauf: „Die Baggerarbeiten sind in sieben Bauabschnitte eingeteilt, so dass in jedem Bauabschnitt den jeweils notwendigen Anforderungen hinsichtlich des Baugrundes und der örtlichen Gegebenheiten entsprochen werden kann“, sagt Katrin Graeser vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund (WSA).

Je nach Bodenbeschaffenheit werden unterschiedliche Bagger eingesetzt – insgesamt sollen 5,6 Millionen Kubikmeter Meeresboden bewegt werden. Dass die Arbeiten dabei die Anwohner zum Teil erheblich belasten werden, hat das WSA bereits in der Vergangenheit angekündigt. „Es wird kurz und heftig“, lautete der Tenor bei einem Info-Abend in der Yachthafenresidenz Hohe Düne im März 2019. Dafür ist die geplante Dauer der Ausbaggerung von insgesamt vier auf zweieinhalb Jahre verkürzt worden.

Ruhezeiten für inneren Seekanal geplant

Um die Einschränkungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, sollen die Arbeiten im inneren Bereich des Seekanals vom Tonnenhof bis zur Mole in der Zeit von April bis September jedes Jahr ruhen. „In dieser Zeit werden die Vertiefungsarbeiten unmittelbar vor dem Seehafen und außerhalb der Molen, im äußeren Bereich der seewärtigen Zufahrt, erfolgen“, sagt Katrin Graeser.

Unter anderem soll mit einem Eimerkettenbagger das Bodenmaterial aufgebrochen und abgetragen werden. Das Baugerät gilt als äußerst effektiv – auch weil der Bagger sehr beweglich ist und dem laufenden Schiffsverkehr immer wieder zügig Platz machen kann. Mit einem Lärmpegel von 117 Dezibel, was einem Presslufthammer gleichkommt, handelt es sich jedoch auch um den lautesten Baggertyp.

Schall und Erschütterungen werden gemessen

„Vorsorglich werden Schallmessungen durchgeführt und Erschütterungen bei möglichen betroffenen Anwohnern messtechnisch erfasst“, sagt Katrin Graeser. Vor Beginn der Bauarbeiten werde die Öffentlichkeit in angemessener Art und Weise über den geplanten Ablauf informiert, heißt es. Zuletzt war im Gespräch, dass die Arbeitszeit in der Nähe von Wohnbebauungen eingegrenzt werden soll: Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr und Sonnabends von 7 bis 13 Uhr.

Wann die Arbeiten im kommenden Jahr starten, steht noch nicht fest. „Die Baggerarbeiten beginnen, sobald der rechtskräftige Planfeststellungsbeschluss vorliegt und die erforderlichen Haushaltsmittel durch den Bund bereit gestellt wurden“, sagt Katrin Graeser. Alle dafür notwendigen Vorbereitungen laufen.

Ziel: Wettbewerbsfähigkeit des Hafens erhöhen

Hintergrund des Vorhabens: Derzeit können nur Schiffe mit einem Tiefgang bis 13 Meter den Seehafen Rostock anlaufen. Um auch größeren Öltankern und Massengutschiffen die Zufahrt zu ermöglichen, soll die 16 Kilometer lange Fahrrinne angepasst werden. Schiffe mit bis zu 15 Meter Tiefgang können dann den Seehafen anlaufen.

Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) spricht von einer entscheidenden strategischen Maßnahme: „Die Vertiefung stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des Hafens und sie ist für zahlreiche Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern und in ganz Ostdeutschland bedeutsam.“

Kosten um fast 20 Millionen Euro gestiegen

Der Trend in der Schifffahrt gehe zu einer größeren Tonnage. „Der Ausbau verbessert nun die nautische Erreichbarkeit des größten deutschen Seehafens an der Ostsee und schafft so die Voraussetzungen für zukünftige Umschlagpotenziale vor allem im Massen- und Flüssiggutbereich“, sagt Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD). Er betont: „Wir sind froh, dass der Bund dies ebenfalls erkannt und dem Projekt nun die nötige Priorität eingeräumt hat.“

Die im Jahr 2014 für das Vorhaben veranschlagten Kosten lagen bei rund 111 Millionen Euro. Inzwischen sind für die Anpassung der Zufahrt zum Seehafen rund 130 Millionen Euro vorgesehen, wie das WSA mitteilt. „Darin enthalten sind die Kosten für die eigentlichen Vertiefungsarbeiten, verschiedene Monitoring-Programme und die Öffentlichkeitsarbeit“, sagt Katrin Graeser. Der Hansestadt entstehen dabei keine Kosten – der Bund zahlt alles.

Von André Horn