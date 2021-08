Rostock

Als Seemannsdiakonin Stefanie Zernikow ihren Dienst in Rostock 2019 antritt, ist die Freude groß. Denn hier kann die ehemalige Hafenspediteurin und Theologin ihre beiden Leidenschaften kombinieren, „an einem Hafen, wie er sein soll.“ Denn anders als bei ihrer vorherigen Station als Diakonin in Kiel bleiben viele der Frachter und damit auch die darauf arbeitenden Seemänner länger im Rostocker Hafen.

Doch die Freude währt nur kurz. Kurz nach ihrem Dienstantritt beginnt die Corona-Krise und die ohnehin schlechten Arbeitsbedingungen auf den Schiffen verschlimmern sich. Anlässlich der Jubiläumsfeier zum Seefahrergottesdienst am Sonntag in Warnemünde hat die OSTSEE-ZEITUNG sich mit Zernikow getroffen.

Keiner kommt vom Deck

„Noch immer dürfen viele Seeleute ihre Schiffe aufgrund der Corona-Pandemie nicht verlassen“, sagt Steffanie Zernikow. Das beruht nicht auf den Gesetzen der hiesigen Politik, sondern auf Veranlassung der verantwortlichen Reedereien. Das Problem: Die Arbeitenden sind teilweise 18 Monate von der Heimat entfernt, haben an Deck weder Zugriff auf das Internet noch auf ein Telefon, um die eigene Familie zu erreichen. „Die Reedereien argumentieren dann, dass sie ihre Mitarbeiter schützen wollen, doch letztlich geht es um das Geld.“

Die Seeleute erhalten Hilfe von Zernikow und ihrem Team. Täglich fahren sie die Schiffe des Überseehafens ab, um den Seemännern zur Seite zu stehen. „Das wichtigste ist, dass sie jemanden zum Reden haben, der nicht auf dem Schiff ist. Denn Schwäche zu zeigen kann einem Seemann in den Hierarchien an Bord Schwierigkeiten bereiten.“

So können Sie die Seemannsmission unterstützen Die Deutsche Seemannsmission Rostock e.V. ist auf Spenden angewiesen. Neben Geld werden vor allem ganz alltägliche Dinge gebraucht. „Viele Seeleute haben nur die Klamotten, die sie am Leib tragen. Ich habe schon Philippinos gesehen, die im Winter mit Flip Flops an Deck standen und bitterlich gefroren haben“, sagt Seemannsdiakonin Stefanie Zernikow. Dementsprechend freut sich der Verein unter anderem über Männer-Kleidungsspenden in kleinen Größen. Wer etwas spenden möchte kann sich per Mail an rostock@seemannsmission.org an den Verein wenden. Geldspenden nehmen die Helfer der Deutschen Seemannsmission Rostock e.V. unter der IBAN DE18 1305 0000 0201 0166 21 und der BIC NOLADE21ROS entgegen.

Gottesdienste auf Gangways

Darüber hinaus besorgen sie dringend benötigte Utensilien. „Das kann einfach mal Mayonnaise, ein Duschgel oder eine Handykarte sein“, sagt Zernikow. Sie und ihr Team lassen sich immer wieder neue Dinge einfallen, um den Besatzungen eine Freude zu machen. Ob Gottesdienste an den Gangways oder die Corona-Port-Konzerte mit Musik von einem passierenden Schiff: „Corona hat in unserem Team viel in Bewegung gebracht und uns auch zusammengeschweißt. Wir lassen uns immer wieder etwas einfallen.“

Diejenigen, die ihr Schiff dann doch verlassen dürfen, werden zum Abend von den Autos der Seemannsmission abgeholt und in den Klub am Überseehafen gebracht. Hier stehen ihnen Computer, Billardtisch, Internet oder sogar ein interreligiöser Andachtsraum für zur Verfügung.

Kulturelle Vielfalt auf Schiffen

Denn die kulturelle Vielfalt unter den Seeleuten ist groß. „Die meisten kommen von den Philippinen, aus Indien oder Russland.“ Wie sie sich mit ihnen verständigt? „Viele können Englisch und ansonsten kommen wir mit Übersetzungsprogrammen oder Händen und Füßen auch ziemlich weit“, sagt Zernikow und lacht. Die Seeleute seien dankbar für die Unterstützung. „Und das macht meinen Beruf auch so wertvoll. Man sieht die Welt mit anderen Augen und lernt zu schätzen, wie gut es einem doch geht.“

Ein ansonsten sehr beliebtes Ausflugsziel der Seeleute ist der Wald. „Wenn die Seemänner nach Monaten auf See auf die Natur treffen, ist das schon beeindruckend. Sie wollen alles anfassen, erfühlen, werfen sich auf den Boden und atmen tief durch.“ Ein Hauptteil ihrer Arbeit besteht in der Seelsorge. Die zum Teil verheerenden Bedingungen an Bord bringen viele zur Verzweiflung – Unfälle, Suizide und Flucht von Besatzungsmitgliedern kämen regelmäßig vor. Es herrsche Perspektivlosigkeit, Zernikow will Wege aufzeigen, „Gottes Liebe in Wort und Tat weitergeben.“

Jubiläum in der Warnemünder Kirche

„Sie müssen den kleinsten Raum ihrer Wohnung nehmen und diesen einmal teilen. Dann wissen sie wie viel Platz einem Seemann im Schnitt zur Verfügung steht.“ Sie sieht die Reedereien in der Pflicht. Diese würden die minderwertigen Arbeitsbedingungen aus vielen der Herkunftsländer zu ihrem Vorteil nutzen. „Ich kenne wirklich keine Reederei, von der ich sagen würde, dass sie als Vorbild vorangeht – weder in der Kreuzfahrt- noch in jeder anderen Branche auf See. Keine Reederei geht gut mit ihren Leuten um.“

Im Januar jährte sich die Gründung der Deutschen Seemannsmission Rostock zum 30. Mal. Seit 4. August 1991 hat der Verein einen festen Platz am Rostocker Überseehafen, wo der Seemannsclub Hollfast (plattdeutsch für Halt oder Stütze) eingeweiht wurde. Das Jubiläum wird nun am kommenden Sonntag in der Warnemünder Kirche im Rahmen des traditionellen Seefahrergottesdienstes ab zehn Uhr gefeiert.

Gäste aus Nah und Fern bei Feier

„Es wird leider nur eine begrenzte Anzahl an Gästen zugelassen. Jedoch erhalten wir auch etwas Fläche auf dem Kirchenvorplatz. Der Gottesdienst wird dann auch nach draußen übertragen.“ Neben Gästen aus dem ägyptischen Alexandria wird auch Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück erwartet. „Wir hoffen, die Pandemie ermöglicht es uns, in den nächsten Jahren noch einmal richtig Party zu machen. Und dann am liebsten bei uns im Club, mit vielen Seemännern“, sagt Zernikow.

Von Moritz Naumann