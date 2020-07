Der in Warnemünde stationierte Seenotrettungskreuzer Arkona befindet sich gerade zur Wartung in der Tamsen Maritim Werft in Rostock-Gehlsdorf. Als ein Zehnjähriger davon hörte, dass das Schiff bald außer Dienst gestellt wird, wollte er helfen und sammelte fleißig Geld. Die Spende wurde auch schon investiert.