Rostock

Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter den Seenotrettern in Warnemünde. Im vergangenen Jahr waren es mehr Einsätze als noch im Jahr 2020. Insgesamt wurde die Besatzung der „Arkona“ 50-mal gerufen – im Jahr 2020 waren es 32 Alarmierungen. Dabei wurde im vergangenen Jahr 154 Menschen Hilfe geleistet – ein Jahr zuvor waren es noch 66. Aus Seenot gerettet wurden fünf Menschen – drei mehr als ein Jahr zuvor.

Insgesamt waren in Mecklenburg-Vorpommern die Seenotretter zu 531 (448) Einsatzfahrten für 1186 (1058) Menschen unterwegs. Sie retteten 10 (1) Menschen aus Seenot und befreiten weitere 93 (62) aus Gefahrensituationen. Zum Vergleich: In Mecklenburg-Vorpommern waren die Seenotretter 2019 zu 523 Einsatzfahrten für 1065 Menschen unterwegs. Sie retteten 23 Menschen aus Seenot und befreiten weitere 102 aus Gefahrensituationen.

Im Winter weniger, aber gefährlichere Einsätze

Dabei ist es, nach Angaben von DGzRS-Sprecher Patrick Testa-Kreitz, im Winter keineswegs ruhiger für die haupt- und ehrenamtlichen Retter als in den Sommermonaten. „Das Einsatzaufkommen ist im Winter zwar tatsächlich geringer, dafür kommt es erfahrungsgemäß aber zu kräftezehrenderen, längeren und gefährlicheren Einsätzen“, sagt er. Die DGzRS sei keine Hilfsorganisation für Wassersportler, sondern der allumfängliche maritime Such- und Rettungsdienst in Nord- und Ostsee. „Also für alle Menschen, die sich auf See bewegen und dort oftmals ihr Geld verdienen. Zum Beispiel in der Fischerei, im Lotswesen, der Offshore-Industrie oder als Besatzungen der Handels-, Behörden- und Marineschiffe.“ Mehr als 90 Prozent des Welthandels werde über See abgewickelt. „Somit sind wir alle von sicheren Seewegen unmittelbar abhängig.“

Einsätze steigen insgesamt

Ähnlich fällt die Bilanz für die gesamte deutsche Küste aus. Nachdem die Rettungseinheiten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) auf Nord- und Ostsee 2020, im ersten Jahr der Coronavirus-Pandemie, aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens weniger Einsätze zu fahren hatten, sind die Einsatzzahlen 2021 überall wieder deutlich angestiegen. Im vergangenen Jahr haben die Besatzungen der rund 60 Seenotrettungskreuzer und -boote insgesamt 2023 Einsätze gefahren, rund 300 mehr als im Vorjahr. Dabei halfen sie 3505 Menschen (Vorjahr: 3492).

Von Katharina Ahlers