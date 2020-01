Rostock/ Kessin

Rostocks Kröpeliner Tor führt ein Schattendasein: Versteckt auf dem Gelände des Ruderclubs in Kessin teilt es sich eine Halle mit Bauwerken, die die meisten Hansestädter so noch nie gesehen haben. Ob Standesamt oder Hausbaumhaus, Wittespeicher oder Petritor: Bauten, die einst oder noch immer Rostocks Stadtbild prägten, stehen hier als Modelle. Und zwar so, wie die Originale vor Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderten aussahen.

Schöpfer dieser faszinierenden Miniaturwelt sind Dietmar Helms (54) und Rolf Kasten (71). Die beiden Rostocker sind leidenschaftliche Bastler und haben in den vergangenen Jahren gut ein Dutzend geschichtsträchtige Gebäude ihrer Heimatstadt mit Sperrholz, Papier und viel Herzblut nachgebaut. „Alles reine Handarbeit“, sagt Kasten stolz.

Das Resultat kann sich sehen lassen: Die Modelle sind bis zu 1,50 Meter hoch und entsprechen bis ins kleinste Detail ihren Vorbildern. Das architektonische Meisterwerk thront auf einem Tisch in der Hallenmitte: das Kröpeliner Tor samt Stadtmauer und Durchfahrten für die Straßenbahn. Ein Jahr lang haben Rolf Kasten und Dietmar Helms daran gebaut.

Sobald die Männer in ihrer Werkstatt loslegen, Holz zuschneiden oder Mini-Gaslampen aus Messing löten, vergessen sie die Zeit und Raum und gehen ganz in ihrem Hobby auf. „Es macht uns einfach großen Spaß“, erklärt Helms.

Nicht nur in seiner Freizeit, auch beruflich klopft Dietmar Helms auf Holz: Er ist Möbeltischler. Bei Rolf Kasten liegt das Bastel-Gen in der Familie „Alle meine Geschwister sind handwerklich tätig.“ Er selbst war früher als Maler bei der Straßenbahn beschäftigt, ist Rentner und kann noch immer nicht von Farbe lassen.

Mit einem kleinen Pinsel tuscht er an, was später sein neuestes Modell einhüllen wird: Papierstreifen, die – in winzige Schnipsel geschnitten – eines von Rostocks einstigen Hafentoren verkleiden sollen, werden in Rottönen schattiert. Für die perfekte Backstein-Optik. „Das ist wie Schminken“, scherzt Helms.

Make-up für 12 000 Backsteine

Dabei sind viel Geduld und eine ruhige Hand gefragt: Allein für das Kröpeliner Tor hat Rolf Kasten etliche Papierbögen bemalt, in 12 000 (!) Backsteine zerstückelt und diese mit Kaltleim und Pinzette auf mit der Laubsäge zugeschnittene Sperrholzplatten geklebt. „Das war ein Haufen Arbeit. Ich bin froh, dass es fertig ist“, sagt Kasten und lacht.

Bevor die Modellbauer überhaupt loslegen können, ist ausgiebige Recherche nötig: Auf alten Postkarten, in Büchern mit historischen Stadtansichten und an Originalschauplätzen in der Stadt sammeln die Männer Eindrücke. „Wir nehmen alles, was wir kriegen können“, sagt Rolf Kasten. Daraus entwirft der 71-Jährige dann für jedes Modell einen Bauplan.

Auferstanden aus Ruinen – aber in Holz

Besonders abgesehen hat es das Duo auf Bauten, die es nicht mehr gibt. Wie das Petritor. Das Original ist längst aus Rostocks Stadtbild verschwunden. Im Mai 1960 ließen es die SED-Oberen in einer Geheimaktion sprengen. In der Kessiner Halle zeigt sich das Tor dagegen in seiner ganzen Pracht.

„Wir stehen auf alte Sachen, die kaum einer kennt, und wollen nachbauen, was nicht mehr existiert“, erklärt Dietmar Helms. Deshalb wird das Steintor-Modell, das eigentlich fix und fertig ist, gleich noch mal gebaut. Die Erstversion ist den Männern schlicht zu modern. Eine ältere Variante soll her.

Abgefahrene Flotte unterm Hallendach

Neben Häusern und Toren findet sich unter dem Dach der Kessiner Halle eine im wahrsten Sinne des Wortes abgefahrene Flotte: historische Straßenbahnen, Koggen und Schonern – alle aus Holz und, was die Schiffe betrifft, meterlang. Im Nebenraum stehen die Rudimente dessen, was einmal eine Anlage für Modell-Autos und Trucks hätte werden sollen. Dessen Erbauer sind allerdings längst weg. Dietmar Helms hofft, dass sich Nachfolger finden, die den Parcours vollenden. „Interessierte Modellbauer sind uns jederzeit willkommen.“

Noch lieber wäre dem Rostocker jemand, der ihm und Rolf Kasten Platz anböte. Zu gern würden die Männer ihre Modelle der Öffentlichkeit präsentieren. Doch alle Versuche, passende Ausstellungsflächen zu bekommen, scheiterten bislang. Doch die Bastler geben die Hoffnung nicht auf, dass Kröpeliner Tor und Co. eines Tages ihr Versteck in der Halle verlassen können. Die Minis hätten einen großen Auftritt verdient, denn sie sind einfach riesig.

Aussteller und Bastler gesucht Gern würden Dietmar Helms und Rolf Kasten ihre Modelle öffentlich ausstellen. Dafür suchen sie Einrichtungen oder Firmen, die ihnen den nötigen Platz zur Verfügung stellen. Zugleich heißen sie interessierte Modellbauer willkommen, in Kessin mitzumachen. Dort wären auch Eisenbahnfreunde und Trucker-Modellbauer richtig: Das Grundgerüst für eine Anlage ist bereits vorhanden. Interessenten können sich per Mail an dietmar.helms@gmx.de melden.

Von Antje Bernstein