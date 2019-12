Gehlsdorf/Šilutė

Jubiläum für die Gehlsdorfer Litauen-Hilfe: Seit 25 Jahren begeben sich die Helfer mit einem Lkw auf die Reise ins Memelland, um Bedürftige vor Weihnachten und Ostern zu beschenken. Zum ersten Advent rollte bereits der 70. Hilfstransport gen Osten. Es handelt sich um eine Aktion der evangelischen Kirchengemeinde in Gehlsdorf, die enge Kontakte zu einer Sozialstation in Šilutė unterhält. „Es ist immer wieder schön, die Freude und den Dank der Menschen zu spüren, wenn sie ihre Päckchen und Hilfsgüter bei unserer Rundfahrt oder auch die vollgepackte Weihnachtstüte bei der Rentner-Weihnachtsfeier von uns bekommen“, sagt Marco Limbach.

Limbach gehört zu insgesamt 87 Helfern, die den Hilfstransport in den vergangenen 25 Jahren begleitet haben. Für ihn war es die zweite Fahrt. „Wir überbrachten unter anderem Lebensmittel für die Suppenküche der Sozialstation Sandora, Geschenkpakete für die Kinder-Weihnachtsfeier, Bekleidung zur Verteilung an Bedürftige und orthopädische Hilfsmittel“, sagt Limbach. Bei der Ankunft lagen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. „Es gab sogar leichten Schneefall.“

20 Stunden lang mit der Fähre unterwegs

Die evangelische Kirchengemeinde in Gehlsdorf hat wieder zahlreiche Hilfsgüter gesammelt und mit einem Lkw ins litauische Šilutė gefahren. Quelle: Marco Limbach

Die Anreise dauerte länger als einen Tag: Allein die Fähre von Kiel nach Klaipeda war 20 Stunden unterwegs. Nach Ankunft am Zielort Šilutė ging es dann aber ganz schnell: „Innerhalb von 30 Minuten ist der Lkw entladen“, sagt Limbach. Die Lebensmittel für die Küche der Sozialstation hatten die Helfer aus Gehlsdorf in Bananenkartons gestapelt. Auf der Ladefläche des Hilfstransportes befanden sich auch Rollatoren, rezeptfreie Arzneimittel, Inkontinenzmaterial und gebrauchte Kleidungen.

In den ersten Tagen übergaben die Gehlsdorfer personengebundene Pakete an Bedürftige in der Umgebung von Šilutė. „Es berührt mich immer wieder, zu sehen, unter welchen Umständen die Menschen leben. Ein Teil davon in alten Vorkriegshäusern ohne Strom und Wasser mitten im Moor“, sagt Limbach. Das nächste Trinkwasser gebe es dort erst vier Kilometer entfernt. „Zum Brotkauf sind es sogar zehn Kilometer“, so der pensionierte Kriminalbeamte.

Nicht nur materielle, sondern auch moralische Hilfe

Die Sozialstation in Šilutė lädt jährlich zu einer Rentnerweihnachtsfeier ein. Hier werden unter anderem Präsente aus Deutschland verteilt. Quelle: Marco Limbach

An einer Straße stehen nur noch eine aufgegebene Dorfkirche und zwei Häuser. In einem der Gebäude befindet sich ein Reha-Zentrum, in dem bis zu 18 junge Männer mit Alkohol- und Drogenproblemen betreut werden. „Der Rest des ehemaligen alten Dorfes Jugnaten ist verschwunden“, sagt Limbach. Dafür wurde zu Sowjetzeiten anderthalb Kilometer entfernt ein neues Dorf errichtet, so der 62-Jährige. „Es diente als Vorzeigedorf zur Entwicklung der sozialistischen Landwirtschaft und beherbergte auch eine Musterkolchose.“

Auch für die Rentner-Weihnachtsfeier der Kirchengemeinde Šilutė hatten die Gehlsdorfer wieder eingekauft. „Wir lieferten die Geschenke, die litauischen Freunde gestalteten des Kulturprogramm“, sagt Limbach. Astrid Liepiene, Leiterin der Sozialstation Sandora, lobte den Einsatz der Gäste: „Wir schätzen das sehr. Es ist nicht nur eine materielle, sondern auch eine moralische Hilfe“, sagt die Frau. Viele Menschen haben den Helfern aus Deutschland teils rührend gedankt. „Mich hat es berührt, dass wir beim Überbringen unserer Hilfsgüter teilweise selbst beschenkt wurden“, so Limbach.

Kontakt: litauen@georf.de

Über den Autor

Von André Horn