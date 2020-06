Seit sieben Jahren in Rostock zuhause: Vedat Oktan über sein Leben in der Hansestadt

Rostock

Wer in der KTV wohnt, kennt Vedat Oktan. Der 27-Jährige arbeitet in einem Döner-Bistro und hat für seine Kunden immer ein nettes Wort und ein Lächeln im Gesicht. Sechs Tage die Woche steht er hinterm Tresen. Seit sieben Jahren wohnt der Kurde aus der Türkei in der Hansestadt. Hier fühlt sich der junge Mann auch sehr wohl: „Ich mag die Nähe zur Ostsee und die Menschen sind herzlich.“ Außerdem ist er gern mit Freunden im Stadthafen. „Die Atmosphäre hier ist toll“, sagt er.

Zuvor hat er einige Zeit in Lübeck gelebt. In seiner Freizeit treibt Vedat Oktan viel Sport. Er ist nach der Arbeit im Fitnessstudio oder am Samstag beim Training für den Bodenkampf Brazilian Jiu-Jitsu. Zu Wettkämpfen fährt er mit seinen Trainingspartnern auch nach Berlin oder Hamburg. Hier war er trotz noch nicht all zu langem Trainings bereits erfolgreich. Mit seinem jüngeren Bruder wohnt Vedat Oktan in Evershagen. Auch ein Teil seiner Familie wohnt dort. Er mag den Stadtteil: „Es gibt dort alles, was man braucht, und nach Warnemünde ist es auch nicht weit.“

Von Stefanie Adomeit