Rostock

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen in der Rostocker Innenstadt sind am Montagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Zudem gab es erhebliche Behinderungen im Feierabendverkehr.

Gegen 17 Uhr war in der Carl-Hopp-Straße war der etwa 60-jährige Fahrer eines Mercedes aufgrund eines Sekundenschlafes in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Ein dahinter fahrender Toyota krachte in die Unfallstelle. Drei Personen wurden leicht verletzt, eine kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Im Einsatz waren ein Notarzt, mehrere Rettungswagen, die Berufsfeuerwehr und die Polizei kamen zum Einsatz.

Feuerwehrleute beseitigten ausgetretene Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme – alle drei Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden – kam es zur Vollsperrung der Carl-Hopp-Straße, was lange Staus in alle Richtungen zur Folge hatte.

Der Unfallverursacher gab an, dass ihm während der Fahrt unwohl geworden war und er deshalb einen Parkplatz ansteuern wollte. Der Mann soll kurzzeitig am Lenkrad eingeschlafen sein. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Von Stefan Tretropp