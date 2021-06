Selbsttest in Rostocker Apotheke: So klappt es mit dem digitalen Impfpass

Rostock

Das Smartphone soll den gelben Impfausweis ersetzen: Seit Montag wird er auch in MVs Apotheken ausgestellt. Wegen vieler Anfragen gleich in den ersten Tagen ist das System allerdings zeitweise überlastet gewesen. Stundenlang ging nichts.

Dr. Roland Müller, Inhaber der Fritz-Reuter-Apotheke in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt, versucht am Dienstagmittag mehrfach, meinen gelben Papierausweis in ein digitales Dokument zu verwandeln. Mehr als 80-mal hat es in der Apotheke in der Doberaner Straße schon geklappt. Die Nachfrage ist hoch. Auch ich habe mir genau diese Apotheke ausgesucht, weil sie gleich bei mir um die Ecke liegt.

Bundesweites Server-Problem

Wir haben am Dienstagvormittag aber zunächst kein Glück. Das System bricht den Vorgang immer wieder ab. Dabei wäre der Vorgang laut Roland Müller in wenigen Sekunden abgeschlossen. Das Prozedere ist einfach.

Der digitale Impfpass ist ein QR-Code. Dieser kann ausgedruckt oder etwa in die Corona-Warn-App integriert werden. Quelle: Ove Arscholl

Der Apotheker erklärt, wie es geht: „Ich lasse mir Impfausweis und Personalausweis zeigen und gebe die Daten in die Maske im System ein.“ Das Programm generiert einen QR-Code, der mit dem Smartphone noch vor Ort gescannt werden kann. Dennoch bekommen alle ein ausgedrucktes Zertifikat mit dem QR-Code mit. Denn: Wer kein Smartphone besitzt, kann seinen Impfstatus mit dem Papier überall dort vorzeigen, wo er verlangt wird.

Nachgefragt bei Axel Pudimat, Vorsitzender des Apothekerverbandes MV, erklärt dieser das streikende Computerprogramm: „Es handelt sich dabei um ein bundesweites Server-Problem. Der Run auf die digitalen Impfzertifikate war etwas zu groß. Die ersten Probleme sind schon Montagnachmittag aufgetreten.“ Er ist optimistisch und gehe davon aus, dass es sich in den nächsten Tagen einpegeln werde.

Tipp: Digitalen Impfpass erst später holen

Mein Apotheker um die Ecke und ich versuchen es später am Tag noch einmal. Kurz vor Ladenschluss gehe ich zu Roland Müller ins Geschäft. Jetzt hat es geklappt. Ganz unspektakulär.

Kleiner Tipp: Holen Sie sich den digitalen Impfpass erst dann, wenn Sie ihn wirklich brauchen und der Hype etwas nachgelassen hat. So lange tut es zur Not auch noch der gelbe Pass aus Papier.

Von Michaela Krohn