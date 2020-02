Der Verein „Power On“ im Landkreis Rostock setzt sich dafür ein, Kinder in der Region an Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Glauben heranzuführen. Ein Projekt des Vereins ist der „Wundergarten“: Hier lernen Schüler in Gartenkursen die ökologische Landwirtschaft. Highlight sind die Feriencamps – dort können die Teilnehmer selbst ernten und die Erträge verwerten.