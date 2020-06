Rostock

Die wuchtige Kommode von Oma quetscht sich in eine Zimmerecke, die Weihnachtsdeko verstopft den Schrank und unzählige Bücher türmen sich zu Bergen auf. So langsam wird’s eng. Doch wohin mit all dem Krempel, der sich über die Jahre angesammelt hat? Zum Wegschmeißen sind Erbstücke und ähnliche Gegenstände zu schade. Aber in der Wohnung fehlt dafür der Platz. Der feuchte Keller oder die Garage sind für empfindliche Habseligkeiten keine Alternative. Das Unternehmen Lagerbox will solche Stauraumprobleme lösen – mit Hunderten zu mietenden Abstellkammern unter dem Dach einer riesigen Halle.

Selfstorage – Selbsteinlagern – heißt das Schlüsselwort. In Hallenhäusern können Privatleute und Firmenkunden Abteile anmieten und darin unterbringen, wofür der Raum zu Hause, im Büro oder der Werkstatt nicht reicht. Lagerbox will in der Südstadt eine Selbstlagerzentrum mit 900 bis 1000 Lagerräumen aus dem Boden stampfen. „Im kommenden Jahr wollen wir mit dem Bau beginnen“, kündigt Unternehmenssprecher Michael Galka an.

Die Branche boomt

23 Filialen betreibt Lagerbox bundesweit. Quelle: Lagerbox

Selfstorage hat sich in den 1960er-Jahren in den USA entwickelt und ist von dort nach Westeuropa übergeschwappt. Seit der Jahrtausendwende setzt sich der Trend auch in Deutschland immer weiter durch. Die Zahl der Hallen hat sich binnen weniger Jahre mehr als verfünfzigfacht, Tendenz steigend. Ein angespannter Wohnungsmarkt, hohe Mieten für Geschäftsräume in Toplage – vor allem in Großstädten, wo jeder Quadratmeter kostbar und Lagerfläche Luxus ist, steigt der Bedarf an Stauraum. Die Selfstorage-Branche boomt.

Davon profitiert auch Lagerbox. Bundesweit betreibt das in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen bereits 23 Einlagerhäuser, vier weitere sollen in diesem Jahr eröffnen. „Und wir haben noch mehr Standorte in der Pipeline“, sagt Michael Galka. Dazu zählt Rostock. In der Südstadt will Lagerbox seine erste Halle in Mecklenburg-Vorpommern bauen.

Vermietung ab 2022

So sieht es im inneren einer Lagerbox-Filiale aus. Quelle: Lagerbox

Das aktuell unbebaute Grundstück in Blickweite des Südrings sei bereits gekauft, sagt Galka. Weil aber „letzte juristische Feinheiten“ noch abgestimmt werden müssen, könne er die genaue Lage noch nicht preisgeben. Spruchreif dagegen ist der Bauplan: Im kommenden Jahr soll es losgehen. „Liegt die Bodenplatte, dauert es erfahrungsgemäß neun Monate, bis wir eröffnen können.“ 2022 sollen die ersten Abstellräume vermietet werden.

Lagerbox will bewusst in Rostock expandieren. Hier gebe es genug potenzielle Mieter, aber keinen echten Mitbewerber, erklärt Galka. Bundesweit sieht es anders aus: Immer mehr Selfstorage-Anbieter mischen mit, allen voran der Marktführer Myplace. Die Hallen der Unternehmen gleichen sich: Die Bauten erinnern an Garagenhäuser, im Inneren führt ein Labyrinth aus Fluren an Blechtüren vorbei, dahinter Stauräume – manche von der Größe einer Besenkammer, andere mit XL-Fläche.

Stauraum für Schund und Schätze

Hochstapeln erlaubt: Mit etwas Planung geben auch kleine Boxen viel stauraum her. Quelle: Lagerbox

Die Motive jener, die ein Abteil anmieten, seien höchst unterschiedlich, sagt Lagerbox-Sprecher Michael Galka. Paare, die zusammenziehen und im neuen Haushalt nicht alles in doppelter Ausführung brauchen. Hausbauer, die ein Zwischenlager für Möbel brauchen, weil sie aus der Wohnung müssen bevor das Eigenheim bezugsfertig ist. Handwerker, die Werkzeug unterbringen, Steuerberater, die Aktenberge sicher verwahrt wissen möchten. Hinter jeder Wellblechwand verbirgt sich eine Lebensgeschichte

Kunst oder Krempel, Schund oder Schatz? Was genau in den Abstellkammern lagert, wissen die Betreiber nicht. Privatsphäre gehört zum Geschäftsmodell. Genau wie individuelle Verträge. Bei Lagerbox beträgt die Mindestlaufzeit eine Woche, die Grenze nach oben ist offen.

Preise variieren stark

Wahlfreiheit hat der Kunde auch bei der Abteilgröße. Das Angebot reicht vom Ein-Kubikmeter-Raum bis zur Box mit 25 Quadratmetern Grundfläche – allesamt gut gesichert und für den Mieter jederzeit zugänglich. Platzbedarf und Mietdauer bestimmen den Preis, zudem wolle sich Lagerbox an ortsüblichen Mieten orientieren sagt Galka. Was das konkret für die Filiale in Rostock bedeutet, steht noch aus.

Das Deutsche Institut für Servicequalität hatte 2018 Selfstorage-Anbieter verglichen. Ergebnis: Die Preise können je nach Filiale auch innerhalb eines Unternehmens stark variieren. So hat damals beispielsweise ein zehn Quadratmeter großer Lagerraum beim Anbieter Lagerbox in Frankfurt am Main 271 Euro pro Monat gekostet, in Chemnitz dagegen weniger als 190 Euro. Als Faustregel gelte: Je größer der angemietete Lagerraum, desto günstiger ist in der Regel auch der Quadratmeterpreis.

Trend aus den USA In den USA ist Selfstorage bereits seit den 1960ern etabliert. Von dort aus schwappte der Trend zunächst nach Großbritannien und Frankreich und um die Jahrtausendwende auch nach Deutschland über. Seither werden stetig neue Einlagerungshäuser eröffnet. So gab es dem Verband Deutscher Selfstorage-Unternehmen zufolge im Jahr vier Standorte bundesweit, inzwischen sollen es knapp 140 sein – Tendenz steigend.

