Seltenes Handwerk in MV: Rostocker Uhrmachermeisterin ist mit Fingerfertigkeit am Werk

Bei der Handwerkskammer in Schwerin sind derzeit 28 Betriebe mit dem Uhrmacherhandwerk eingetragen. 2012 waren es 30, 2002 waren 37 Betriebe eingetragen. Damit ist der Bestand relativ stabil. In diesem Gewerk gibt es derzeit nur einen Auszubildenden in Mecklenburg-Vorpommern, vor zehn Jahren seien es aber auch nicht mehr gewesen.

„Beim traditionellen Handwerk, dazu gehören Uhrmacher, Buchbinder und Keramiker, sind es meist kleine Betriebe, die auch gar nicht ausbilden können“, sagt Sprecherin Petra Gansen. Das liege zum einen an der personellen Lage, aber auch an der Auftragslage. „Daher sieht es, was den Nachwuchs angeht, in einigen Gewerken eher dünn aus.“ Korbflechter würden teilweise gar nicht mehr ausbilden.