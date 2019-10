Die Erstis sind da: Wir sind die neuen Studenten in Rostock

Rostock

Am 4. Oktober hat die Uni Rostock wieder neue Studentinnen und Studenten begrüßt. Mit der Einführungswoche, die bis zum 11. Oktober stattfindet, erhalten die Studienanfänger alle wichtige Informationen für einen erfolgreichen Studienbeginn. Am Ulmencampus haben wir nachgefragt, was ein Studium in Rostock attraktiv macht.

Viele der Erstsemester wollen ihre Heimat, Mecklenburg-Vorpommern, nicht verlassen. Lara-Juliana Altenhofer ist eine von ihnen. Die 20-Jährige studiert Lehramt für Grundschulen und fühlt sich einfach wohl in Rostock: „Ich bin in Rostock geboren und hänge an dieser Stadt."

Auch die 18-jährige Laura Jürgens aus Usedom möchte die Nähe zur Ostsee nicht missen. Sie studiert nun ebenfalls Lehramt für Grundschulen: „Ich studiere in Rostock, weil es nicht zu überladen wie Berlin oder Hamburg ist."

Doch auch aus Sachsen kommen Studienanfänger in die Hansestadt. „Ich wollte schon immer da studieren, wo andere Urlaub machen“, sagt die 20-jährige Lehramtsstudentin Emmelyne Giedel aus Thalheim/ Erzgebirge.

Noch mehr Erstis gibt es in unserer Bildergalerie:

Zur Galerie Ab dem 4. Oktober begrüßt Rostock wieder neue Studenten und startet damit in die Einführungswoche.

Von Lisa-Marie Ulke