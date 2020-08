Senator droht Maskenverweigerern: So läuft es in der Corona-Krise an Rostocks Schulen

Rostock

Obwohl auch in der Hansestadt bereits erste Klassen wegen Corona-Fällen in Quarantäne musste, zieht Rostocks Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) ein zufriedenes Fazit für den Schulstart nach den Ferien: „Wir sind erstaunlich gut in das neue Schuljahr gestartet“, sagte er vom dem zuständigen Schulausschuss der Bürgerschaft. Das Aber: Es fehlt Personal und Maskenverweigerer sind auch an der Warnow ein Thema.

Zwei Schulen hatten Fälle

Nachdem eine Großfamilie mit vier Kindern nach einem längeren Türkei-Aufenthalt positiv auf das Coronavirus getestet wurde, mussten auch an der Werne-Lindemann-Grundschule und an der Borwinschule Schüler, Lehrer und Mitarbeiter in Quarantäne. Allerdings nur für eine Woche: „Bis auf die Infizierten geht für alle Schüler der Unterricht wieder normal weiter“, so Bockhahn.

Sekretriate nicht besetzt

Was ihm aber Sorgen bereitet: Die Schulen in der Hansestadt leiden unter akutem Personalmangel. Und damit meint er nicht die Zahl der Lehrer: An mehreren Schulen in Rostock seien derzeit die Sekretariate nicht besetzt. Für Schüler, Eltern und Lehrer fehlen wichtige Anlaufstationen.

Knapp vier Stellen seien seit Monaten nicht besetzt. Die Ausschreibung der Stellen sei in der Krise für gut vier Monate gestoppt worden. Das räche sich jetzt, so Bockhahn. „Die Lage ist so ernst, dass selbst Vertretungen an einigen Schulen nicht mehr möglich sind.“ Er habe sich beim für das Personal zuständigen Hauptamt beschwert, hoffe auf eine schnelle Lösung.

Maskenverweigerern droht Ärger

Die Hansestadt hat vor wenigen Tagen einen Not-Vorrat an Mund-Nasen-Bedeckungen für die Schulen auf den Weg gebracht. Für Schüler zum Beispiel, die ihre Maske vergessen haben. „Grundsätzlich gilt aber, dass wir die Schüler nach Hause schicken – und sie mit Maske wiederkommen müssen.“ Grundschüler und Schüler aus der Orientierungsstufe müssen dann von ihren Eltern abgeholt und wieder zum Unterricht gebracht werden, sagt Bockhahn.

Und er droht notorischen Verweigerern: „Wenn wir feststellen, dass Kinder wiederholt ohne Maske in die Schule geschickt werden, schalten wir das Jugendamt ein.“ Denn diese Haltung der Eltern könne auf eine „Erziehungsunfähigkeit“ hindeuten.

