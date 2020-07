Senatoren vor der (Wieder-)Wahl: Was wird aus Rostocks Spitzenpolitikern?

Rostock

Der Spitze im Rostocker Rathaus – steht ihr ab Mitte 2021 der große Umbruch bevor? In den kommenden zweieinhalb Jahren muss sich die komplette Führungsmannschaft von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen zur (Neu-)Wahl stellen. Bis 2022 laufen die Amtszeiten von allen drei Senatoren aus. Und ein ganz klares Bekenntnis dazu, weitermachen zu wollen, gibt es bisher nur von Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne).

„Nummer zwei“ vor dem Absprung?

Der erste der drei Senatoren, der sich dem Votum der Bürgerschaft stellen müsste, ist die „Nummer zwei“ im Rathaus – Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD), Madsens Stellvertreter. Nach Angaben der Verwaltung endet seine Amtszeit am 31. Juli 2021. Dann sind sieben Jahre um. Und vor allem um Müller-von Wrycz Rekowskis Zukunft gibt es immer wieder Gerüchte: Bereits vor der OB-Wahl 2019, in der sich der Finanzexperte Madsen geschlagen geben musste, hieß es, ihn ziehe es in die Landespolitik. Möglicherweise als Staatssekretär.

Anzeige

Nun macht ein neues Gerücht die Runde: Müller-von Wrycz Rekowski wolle zu den Stadtwerken Rostock wechseln, dort Vorstand werden. Finanziell ein deutlicher Aufstieg: Als Senator verdient der SPD-Mann rund 10 000 Euro brutto im Monat, der Vorstandschef der Stadtwerke bekam laut vertraulichen Gehaltstabellen für städtische Geschäftsführer schon im Jahr 2017 rund das Doppelte. Doch Stadtwerke-Chef Oliver Brünnich denkt nicht ans Aufhören: Sein Vertrag laufe zwar in drei Jahren aus, aber er wolle weitermachen. Auch das zweite Vorstandsmitglied, Ute Römer, hat noch Vertrag bis 2023.

Weitere OZ+ Artikel

Und auch Müller-von Wrycz Rekowski dementiert „Wechsel-Absichten“ – per Kurznachricht aus dem Urlaub: „Ich würde mich freuen, wenn die Bürgerschaft mir nochmal für sieben Jahre das Vertrauen schenkt. Die sich aus der Coranakrise ergebenden wirtschaftlichen und finanziellen Konsequenzen sind Mega-Herausforderungen für die Stadtkasse. Da kann ich sicher meinen Beitrag leisten, dass wir zwischen Konsolidierung und Zukunftsinvestitionen den richtigen Kurs finden.“

Und außerdem: Der Senator ist nun auch für die Digitalisierung der Verwaltung verantwortlich. „Darauf habe ich richtig große Lust. Dass wir künftig smarter, transparenter und bürgerzentrierer arbeiten wollen, ist ein riesiger Paradigmenwechsel.“

Bockhahn schweigt

Offen lässt hingegen Steffen Bockhahn (Linke) seine Zukunft als Schul- und Sozialsenator. Das Verhältnis zwischen ihm und OB Madsen gilt als angespannt. Und das liegt nicht allein am Ausgang der OB-Wahl: Madsen hat mit seiner Verwaltungsreform Bockhahn schwer getroffen, ihm die Verantwortung für den Sport-Bereich der Verwaltung weggenommen. Ein Wirkungstreffer, um in der Sportsprache zu bleiben.

Lesen Sie mehr: Alleingang in der Corona-Krise: So baut Rostocks OB Madsen das Rathaus um

Bockhahns Amtszeit endet erst am 13. Januar 2022. Er selbst hatte immer wieder betont, wie sehr ihm die Zeit im Bundestag gefallen habe. Vier Jahre vertrat er dort Rostock als direkt gewählter Abgeordneter. Auf eine OZ-Anfrage zu seiner Zukunft als Senator schweigt Bockhahn allerdings beharrlich. Auch er befindet sich allerdings im Urlaub. Spätestens im Frühjahr 2021 muss er Farbe bekennen: Die Senatoren-Stelle muss mindestens ein halbes Jahr vor der Wahl ausgeschrieben werden, die Wahl spätestens zwei Monate vor Ablauf des Amtes erfolgen.

Matthäus will bleiben

Ein klares Bekenntnis hingegen kommt schon jetzt von Umweltsenator Holger Matthäus. Der Grüne hat zwar noch bis Ende November 2022 Zeit, signalisiert aber schon jetzt, auch eine dritte Amtszeit angehen zu wollen: „Klar will ich weitermachen!“, sagt Matthäus. „Mit dem neuen OB und der neuen Bürgerschaft ist mein Ziel erst recht: Rostock soll Klimastadt, Fahrradstadt; Zukunftsstadt werden!“

In der neuen Verwaltungsstruktur hat Madsen Matthäus gestärkt, ihm unter anderem das neue Amt für Mobilität zugeordnet, das sich um den Ausbau von Radwegen und auch um neue, umweltfreundliche Verkehrsideen für die Stadt kümmern soll. Das waren Schlüsselthemen in Madsens Wahlkampf, die er dem Senator nun anvertraut hat.

Senatoren brauchen Befähigung

Während ein Oberbürgermeister – zumindest laut Rechtslage – keine Verwaltungs- und Rechtskenntnisse besitzen muss, gelten für die sogenannten Beigeordneten – in Rostock sind das die Senatoren – hohe Einstellungsvoraussetzungen. „Anders als ein Bürgermeister müssen diese Spitzenbeamten die erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde für ihr Amt besitzen“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Zunehmend werde beispielsweise die „Befähigung zum Richteramt“ vorausgesetzt – als ein abgeschlossenes Jura-Studium.

Lesen Sie auch:

Von Andreas Meyer