Senioren in Rostock um Tausende Euro betrogen: Die miese Masche der falschen Polizisten

Rostock

Innerhalb von nur zwei Tagen machten die Täter fast 10 000 Euro Beute in Rostock – und das sind nur die Fälle, die der Polizei bekannt sind: In der Hansestadt sind erneut Trickbetrüger unterwegs, die Senioren um ihr Erspartes und ihre Wertsachen bringen wollen. Die perfide Masche ist dabei nicht ganz neu: Die Täter sind immer zu zweit unterwegs, geben sich an der Haustür als Polizisten aus. Obwohl die Polizei seit Jahren vor den Kriminellen warnt, fallen immer mehr Senioren auf sie herein: Die Zahl der Betrugsfälle in der Hansestadt steigt drastisch.

Täter in ganz Mecklenburg unterwegs

Bereits am vergangenen Freitag wurde eine 92-Jährige in der Südstadt Opfer der Betrüger. Nach Angaben von Yvonne Hanske, Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock, kam die Seniorin mit ihrem Rollator gerade vom Einkaufen nach Hause, als sie vor der Haustür von zwei Männern in Zivil angesprochen wurde. Beide gaben sich als Polizeibeamte aus und erzählten, dass bei der Frau eingebrochen worden sei. Sie müssten nun dringend überprüfen, was gestohlen wurde. Die gutgläubige Frau zeigte den Männern bereitwillig, wo sie ihr Bargeld versteckt hatte. Während der eine Täter sich noch den Schmuck zeigen ließ, steckte der zweite das Geld ein. 2000 Euro Beute machten die Täter.

Am Dienstag wurden dann die nächsten beiden Fälle gemeldet. Dieses Mal konnten die Kriminellen sogar noch mehr ergaunern. In der Südstadt und in Evershagen brachten die Täter zwei Senioren im Alter von 84 und 87 Jahren um ihr Erspartes. In einem Fall flüchteten sie mit 5000 Euro Bargeld, in dem zweiten Mal mit wertvollem Schmuck, der ebenfalls einige Tausend Euro wert gewesen sein soll.

„Aus Ludwigslust und Wismar wurden uns ähnliche Fälle gemeldet. Dort hatten die Täter allerdings keinen Erfolg“, sagt Polizeisprecherin Hanske. Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass es noch mehr Fälle gibt: Oft würden die Opfer aus Scham die Verbrechen nicht anzeigen – oder erst später merken, dass ihre Wertsachen weg sind.

Trickbetrüger auch am Telefon

Auch am Telefon versuchen Kriminelle derzeit wieder verstärkt, Senioren abzuzocken. Allein am Montag wurden der Polizei in Rostock sieben Enkeltrick-Fälle gemeldet. „Die Täter geben sich immer noch als Verwandte aus und täuschen eine Notlage vor. Mal ist das Auto kaputt und sie brauchen von Oma oder Opa dringend Geld für die Reparatur, mal wollen sie ein Haus kaufen und benötigen sofort Bargeld dafür“, erklärt Hanske.

Die Präventionstipps der Polizei sind in diesen Fällen seit Jahren die selben: „Bleiben Sie immer misstrauisch!“, rät die Polizeisprecherin. Und: „Wenn angebliche Polizisten vor der Haustür stehen, lassen Sie sich immer einen Dienstausweis oder eine Polizeimarke zeigen. Wenn Sie unsicher sind, können Sie jederzeit auch unter 110 den Notruf wählen und nachfragen, ob es sich um echte Beamte handelt.“ Selbst Betrugsversuche sollten angezeigt werden: „Je mehr Informationen wir haben, desto eher kriegen wir die Täter“, sagt Hanske. Sie appelliert auch an Kinder und Enkel von Senioren, mit ihren älteren Verwandten über die neuen Maschen der Betrüger zu sprechen.

Fallzahlen steigen

Seit Jahren steigen auch in Rostock die Fallzahlen bei den Betrugsdelikten. „2018 wurden im Vergleichszeitraum Januar bis September 207 Straftaten dieser Art angezeigt“, sagt Yvonne Hanske. In diesem Jahr waren es bereits 247 – und das ohne die aktuellen Fälle. „Ein Plus von fast 20 Prozent. Wir können deshalb immer wieder nur warnen.“

Von Andreas Meyer