Rostock

Sabine Olbertz wird am heutigen Freitag 95 Jahre alt und geht heute noch gern in die Uni. Wie zum Beweis ihrer Wissbegier stapeln sich in ihren Wohnzimmerregalen die Bücher, an den Wänden sind Gemälde, eine Maske, diverse farbenprächtige Fächer. Sie ist schick gekleidet und hat einen offenen Blick, auf dem Tisch stehen Obst, Kekse und Baumkuchen – als Gast fühlt man sich bei ihr in den besten Händen.

Seit einem Autounfall vor fünf Jahren ist die Seniorin nicht mehr so gut zu Fuß, und da freut es sie sehr, dass der Audimax-Hörsaal der Uni Rostock von ihrer Wohnung nur einen Katzensprung entfernt liegt. „Ich kann vom Hörsaal aus fast mein Licht brennen sehen“, erzählt sie lächelnd.

Zunächst „Seniorenkolleg“ – heute Seniorenakademie

Seit 1994 gibt es das Bildungsangebot für Senioren, zunächst unter dem Namen „Seniorenkolleg“. Seit 2004 ist die Seniorenakademie offiziell in die Universität integriert. Über eine Freundin sei Sabine Olbertz 2005 auf die dort angebotene Vorlesungsreihe gekommen. Heute ist sie die älteste Teilnehmerin.

Da sie selbst promovierte Medizinerin mit Fachrichtung Sozialhygiene ist, interessieren sie die Themen der Medizin besonders. Doch auch Vorlesungen über andere Fachbereiche findet sie sehr schön, denn „es gibt ein gemischtes Programm, vorgetragen von Dozenten und Professoren, die rhetorisch gewandt sind, und über einen Beamer gibt es immer gute Sicht“.

Das vielseitige Angebot erfreue sie auch deshalb, weil man sich die Literatur zu den ganzen Bereichen am Ende selbst nicht anschaffe, und über die Akademie erfährt sie von den neuesten Erkenntnissen in der Forschung. So hat sie zum Beispiel über Sturzkameras gelernt, die den Notarzt ruft, wenn sie eine gestürzte Person wahrnehmen. Was sie auch begeistert: „Dass zunehmend mehr Frauen die Vorträge halten.“

Seniorenakademie: So funktioniert es An der Rostocker Seniorenakademie – kurz RSA – wird Interessierten ein umfangreiches Weiterbildungsangebot geboten, das wissenschaftliche Vorträge sowie Seminare und Kurse umfasst. So finden neben Seminaren zu Literatur, Kunst oder Kultur auch Kurse zum Erlernen der englischen Sprache statt. Für die Teilnahme an den Veranstaltungen sind kein Hochschulabschluss und kein Mindestalter erforderlich. Um sich für das Vortragsprogramm, Seminare und Kurse der Rostocker Seniorenakademie anzumelden, muss vor Semesterbeginn ein Anmeldeformular ausgefüllt werden. Der Anmeldeschluss für das Wintersemester 2021/22 ist bereits vorbei. Für die Seminare und Kurse fallen Teilnehmerentgelte an, die mit Semesterbeginn überwiesen werden müssen. Diese richten sich nach dem Stundenumfang der Angebote – und betragen in diesem Semester beispielsweise 35 bis 70 Euro. Weitere Informationen gibt es hier: https://www.rsa.uni-rostock.de/

Über ein Jahr lang gab es im Audimax coronabedingt keine Vorlesung. Seit dem 13. Oktober treffen sich jeden Mittwoch wieder 207 Senioren, um über die unterschiedlichsten Themen zu lernen. „Als es wieder losging, haben wir uns alle sehr herzlich begrüßt.“ Es gäbe eine ungeschriebene Sitzordnung und sie komme immer mit ihren Sitznachbarn ins Gespräch. Das habe ihr gerade in der Anfangszeit der Corona-Maßnahmen sehr gefehlt. Sie sei froh, dass ihre Woche mit den festen Veranstaltungen jetzt wieder strukturierter ist.

„So alt wie ich ist noch keiner geworden“

So vielfältig wie die Vorlesungsthemen der Seniorenakademie sind auch die Fachbereiche, die in Sabine Olbertz’s Familie vertreten sind: Ein Hörakkustiker, ein Chefarzt, ein Hotelier – die Liste ist lang und sie freut sich, über jedes Gebiet ein bisschen zu lernen. Wenn sie über ihre Familie und die individuellen Errungenschaften spricht, strahlt sie regelrecht vor Stolz und Zuneigung.

Zu ihrer Geburtstagsfeier am Sonnabend sind 42 Personen eingeladen – ihre 6 Kinder, 12 Enkel und 15 Urenkel und einige enge Freunde. Auf eine Sache freut sie sich besonders – ihr Schwiegersohn wird eine Bildersammlung vorbereiten, die ihre Vorfahren zeigt. Ihre Familiengeschichte interessiert sie sehr und sie erzählt: „So alt wie ich ist noch keiner geworden“.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ihr Freundes- und Bekanntenkreis ist groß und zu ihrer Familie hat sie eine sehr enge Beziehung. Sie macht sich keine Sorgen, jemals zu vereinsamen: „Ich habe mich schon immer aktiv um meine Kontakte gekümmert.“ Ihr seien persönliche Treffen sehr wichtig, verrät sie, das Internet müsse sie nicht haben. Zu Geburtstagen wünscht sie sich regelmäßig, dass ihre Familie sie „irgendwohin mitnimmt“.

Von Antonia Francke