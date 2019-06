Rostock/Karlshagen

Dasungenierte Liebesspiel zweier Frauen auf einem Autodach auf einem Strandparkplatz bei Plau am See sorgt für ungläubige Gesichter im ganzen Land. Von Touristen herbeigerufene Polizisten hatten das frivole Schauspiel beendet. Kein Zweifel: Zwei Frauen, die sich nackt in der Öffentlichkeit lieben – wenn das nicht Erregung öffentlichen Ärgernisses ist, was dann?

Andere Fälle sind hingegen nicht so eindeutig. Wie so oft liegt das, was gerade noch in Ordnung ist und das, was schon übertrieben ist, im Auge des Betrachters. Ist es okay, sich mit Badehose an den FKK-Strand zu legen? Darf man im Bikini durch die Innenstadt laufen? Und ab wann gelten Liebkosungen mit dem Partner als anzüglich?

Das darf ich noch machen

„Ich finde es störend, wenn Leute aufgrund der Hitze unangenehm riechen. In Badesachen durch die Stadt zu gehen oder Socken in Sandalen zu tragen, sagt mir auch nicht zu“, sagt Cacilda Pereira aus Rostock. Mit dieser Meinung dürfte die Studentin nicht allein dastehen. Doch derartige Begleiterscheinungen bringt der Sommer nun mal mit sich. Kontrollieren lassen sich diese Dinge ohnehin nicht – das wäre auch ein skurriler Job.

Cacilda Pereira, 24, Studentin, Rostock. Quelle: Clara Templin

Wie sieht es mit der Kleiderordnung am Strand aus? „Es wäre am einfachsten, wenn sich jeder in dem dafür vorgesehenen Bereich aufhielte“, sagt Christina Hober, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit im Ostseebad Karlshagen auf Usedom. Dennoch plädiert sie gegen gesetzliche Regulierungen. „Ich traue den Menschen einen gewissen Anstand zu. Kontrolle muss nicht immer sein.“ Wer sich also in Badehose oder Bikini an einen FKK-Strand legt, muss höchstens die bösen Blicke einiger unbekleideter Badegäste fürchten. Mit Strafen hat man nicht zu rechnen.

Die Erzieherin Wenke Sachs aus Bad Doberan bringt es auf den Punkt: „Wenn man positiv eingestellt ist, findet man im Sommer nicht viel Schlechtes. Sollte jemand beispielsweise in Bademode durch die Stadt gehen, stört mich das überhaupt nicht. Toleranz, Toleranz, Toleranz!“

Wenke Sachs, 53, Erzieherin, Bad Doberan. Quelle: Clara Templin

Das sollte ich besser vermeiden

Es gibt kein Gesetz, welches das Tragen von Kleidung im öffentlichen Raum vorschreibt. Dennoch kann die Hüllenlosigkeit verboten werden und zwar dann, wenn sich andere Menschen dadurch belästigt fühlen. Am Strand von Warnemünde kontrolliert ein Strandvogt die Einhaltung der Satzung des Rostocker Stadtteils. Von der Tourismuszentrale Warnemünde heißt es, er kümmere sich um Punkte, wie das Mitführen von Hunden, Drachensteigen und Feuer und Grillen am Strand. Und er überprüft die „nackten Tatsachen“ und verteilt mitunter sogar Bußgelder.

Im Adamskostüm im Textilbereich des Strandes zu liegen, kann also für Ärger sorgen und sogar ein geringes Bußgeld nach sich ziehen. Vielen Menschen treibt es schließlich die Schamesröte ins Gesicht, wenn sie die besten Stücke von Mann und Frau erblicken. Sobald das Verhalten der Menschen derartiges Unwohlsein bei anderen auslöst, sollte man vielleicht von selbst wieder in den FKK-Bereich wechseln.

Bikini in der Innenstadt ?

Ähnlich ist es außerhalb des Strandbereichs: Verboten ist das Tragen von Bikinis in der Innenstadt laut Polizei zwar nicht. Dennoch sollte man die Toleranz der Mitmenschen nicht allzu sehr strapazieren. Eine Frau im Bikini in der Innenstadt zu sehen, würde sicherlich den ein oder anderen Herren der Schöpfung erfreuen. Aber freuen sich umgekehrt auch Frauen über freizügige Männer in den Straßen? Schließlich haben nicht alle einen Waschbrettbauch...

Die gleichen Benimmregeln sollten für alle gelten, meint Christina Hober aus Karlshagen. „Man darf keine Unterschiede zwischen dem machen, was einem gefällt und was nicht. Für derartige Freizügigkeit hat ja zum Glück jeder seinen privaten Bereich zu Hause.“

So sieht das auch Rentner Dietrich Lüth aus Rostock. Er bringt sogar noch eine zusätzliche Komponente ins Spiel: „In Bikini oder Badehose auf der Straße zu sein, geht gar nicht.“

Dietrich Lüth, 78, Senior, Rostock. Quelle: Clara Templin

Das ist definitiv verboten

Tatsächlich gibt es nach deutschem Recht nur einen Punkt, der unter den Straftatbestand der „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ fällt: Wer öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und den Unmut der Menschen erregt, egal ob absichtlich oder wissentlich, wird mit einer Freiheits- oder Geldstrafe belegt.

Die meisten Fälle bewegen sich jedoch in einer Grauzone, da nicht klar im Gesetz formuliert ist, was genau mit „sexueller Handlung“ gemeint ist. Extreme Aktionen in der Öffentlichkeit, wie die Nummer auf dem Autodach bei Plau am See, dürften jedoch in der Regel rechtliche Konsequenzen haben. „Das ist eine klare Ordnungswidrigkeit“, sagt Yvonne Hanske, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Rostock. Ob es auch eine Straftat ist, entscheide sich im Laufe der Ermittlungen.

