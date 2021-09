Rostock

Waren „politische Differenzen“ der Anlass – oder hat die Rostocker SPD ein Sexismusproblem? Anke Knitter, eines der bekanntesten Gesichter der Sozialdemokraten in der Hansestadt, hat ihren Posten im Vorstand der Bürgerschaftsfraktion hingeworfen. Passiert ist das Ganze bereits Anfang des Sommer, öffentlich wurde der Vorgang aber erst jetzt.

Knitters Rücktritt wirft viele Fragen auf. Die Kommunalpolitikerin selbst sagt, sie wolle mit dem Schritt ein Signal senden – damit Frauen in der Rostocker SPD endlich mehr Gehör bekommen. Fraktionschef Steffen Wandschneier-Kastell spricht hingegen von „politischen Differenzen“.

Knitter fühlt sich von den Männern übergangen

Knitter und ihr Ehemann Jochen Schulte, Fraktionsgeschäftsführer der SPD im Schweriner Landtag, gehören seit Jahren zu den führenden Köpfen der Partei. Die Rechtsanwältin sitzt seit mehr als zehn Jahren in der Bürgerschaft, ist seit vielen Jahren Ortsbeiratsvorsitzende im Toitenwinkel und hat den Vorsitz im städtischen Wirtschaftsausschuss. Sie gilt als Politikerin, die energisch ihren Standpunkt und ihre Überzeugung vertritt – und sich auch nicht davor scheut, mit ihrer Meinung anzuecken.

In den vergangenen Monaten scheint es nun aber zum Zerwürfnis innerhalb der SPD-Fraktion gekommen sein. „Es ist richtig, dass ich aus dem Fraktionsvorstand zurückgetreten bin“, sagte Knitter jetzt der OZ. Und ja, es gehe darum, dass sie sich als Frau ein Stück weit außen vor gefühlt habe in der männerdominierten Fraktion. Acht Mitglieder hat die SPD in der Bürgerschaft. Knitter ist neben Anne Mucha die einzige Frau.

„Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht alle Infos bekommen, die andere Mitglieder der Fraktion erhalten haben“, so Knitter. Offenbar hat sie sich übergangen gefühlt. „Und wenn man als Frau dann was sagt, wird schnell gesagt, frau würde nur meckern.“ Knitter weiter: „Die SPD hat die Gleichberechtigung als Grundsatz. Ich wollte mit dem Rücktritt ein Signal senden.“ Und nun – einigen Wochen danach – haben sie das Gefühl, ihr symbolischer Akt habe die Partei wachgerüttelt. Sie bleibe in der Fraktion, wolle aber im Vorstand nicht mehr mitarbeiten.

Fraktionschef: „Knitter wird sehr geschätzt“

Sexismus in der Fraktion? Kein Gewicht für die Frauen? Fraktionschef Steffen Wandschneider-Kastell weist das von sich – und seinen männlichen Kollegen: „Anke Knitter ist eine fachlich hochgeschätzte Kollegin. Wir sind froh, dass wir sie in unseren Reihen haben und wollen sie mit ihrer Expertise sogar zur Aufsichtsratschefin von Rostock Business wählen lassen.“ Aber ja: Es gab Differenzen. „Politische Differenzen.“ Das sei aber völlig normal in einer streitbaren Partei wie der SPD, sagt Wandschneider-Kastell.

„Rostock wächst. Zusammen.“, lautet der Slogan der SPD-Fraktion in der Bürgerschaft. Doch mit dem Zusammenhalt scheint es ausgerechnet innerhalb der Sozialdemokraten nicht allzu weit her. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, das Verhältnis zwischen den beiden prominenten Genossen sei schon lange zerrüttet.

Knitter soll bei der Aufstellung der Wahllisten für die Bürgerschaftswahl 2019 versucht haben, Wandschneider-Kastell auszubooten. Sie strebe nach höheren Aufgaben in der Partei. „Es gibt enorme Vertrauensprobleme innerhalb der Fraktion“, sagen Genossen, die lieber anonym bleiben möchten. Knitter habe sich beispielsweise geweigert, der fraktionsinternen Chatgruppe beim Kurznachrichtendienst Whatsapp beizutreten. Und bis heute, so erzählen es andere Mitglieder der Fraktion, habe Wandschneider-Kastell nicht mal ihre Handynummer.

Nur ein Drittel der Bürgerschaft ist weiblich

Wandschneider-Kastell sagt zum Sexismusthema nur noch: Die gesamte Stadtpolitik habe ein Frauenproblem. Nur 19 von 53 Abgeordneten im Stadtparlament sind weiblich, nur etwas mehr als ein Drittel. „Alle Fraktionen bemühen sich, mehr Frauen für die politische Arbeit zu gewinnen – in der Bürgerschaft, in Ortsbeiräten, in Aufsichtsgremien.“

Und für die SPD gelte: „Frauen, die sich einbringen wollen, haben bei uns immer gute Chancen, vorne mitzugestalten. Ich selbst habe jahrelang mit Kathleen Kiefer-Demuth als Stellvertreterin in der Fraktion hervorragend zusammengearbeitet.“ Was die Causa Knitter angeht: „Es gab klärende Gespräche. Wir werden im Herbst einen neuen Fraktionsvorstand wählen. Ganz regulär.“

Von Andreas Meyer