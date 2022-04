Rostock

Laura Bormann (26) hat ein Herz für guten Sex, der Frauen Lust bereitet und bei dem sie sich komplett fallen lassen können: Die Studentin hat das Erotik-Start-up Liebesdeck No. 6 gegründet und eine Unterlage in Herzform für alle Liebeslagen entwickelt. Ob Sex während der Periode oder spritzige Liebesspiele – die Sexdecke verspricht Frauen Sicherheit und saubere Laken.

Die Herzdecke ist ein Herzensprojekt der Gründerin. Auf die Idee dazu kam Laura Bormann über oder vielmehr durch eine Nacht. „Beim Sex hab ich festgestellt, dass ich squirten kann.“ Was die feuchte Fantasie von Porno-Regisseuren beflügelt, löst bei vielen Frauen Unsicherheit aus. Laura Bormann kennt das Gefühl. „Ich hab’ mich total erschrocken, wie viel Flüssigkeit da rauskommt und dachte erst, ich wär’ inkontinent.“ Tatsächlich tritt die Flüssigkeit aus der Harnröhre aus, mit „Pinkeln“ hat Squirting dennoch nichts zu tun. Wird der G-Punkt stimuliert, bringt das manche Frau zum Orgasmus, bei anderen fließen die Körpersäfte. Experten zufolge ist jede zweite Frau in der Lage, zu squirten.

Sexy Problemlöser für das Bett

Entgegen landläufiger Meinung ist Squirting kein Beweis für besseren Sex. „Aber es ist völlig natürlich und nichts, wofür man sich schämen muss“, stellt Laura Bormann klar. Dennoch fühlen sich viele Frauen gehemmt und der Liebesakt wird zum Krampf. Genau das will Laura Bormann ändern. Weil sie nirgends einen sexy Problemlöser fürs Bett finden konnte, hat sie selbst einen entworfen: das „Liebesdeck“.

Das Textilherz sei aus dem Stoff, aus dem Liebesträume sind, verspricht die Jungunternehmerin. Zwischen weichem Wellness-Fließ steckt ein saugfähiger Kern, der bis zu zweieinhalb Liter Flüssigkeit aufnehmen kann. Die Unterlage sei praktisch und mache bisherige Notlösungen überflüssig. „Sex auf einem Handtuch – das macht doch keinen Spaß. Und nach dem Geschlechtsverkehr die Bettwäsche wechseln ist total unromantisch. Das ‚Liebesdeck‘ kann man auf dem Weg ins Bad fix in die Waschmaschine werfen und dann zurück ins saubere Bett.“ Zudem rutsche das Herz nicht auf den Laken hin und her – „es sei denn, man macht das Kamasutra von A bis Z durch“, sagt die 26-Jährige schmunzelnd.

Sieg beim Ideenwettbewerb der Uni Rostock

Mit ihrem Sextoy hat Laura Bormann nicht nur das Interesse von Kunden, sondern auch das von Fachleuten erregt: Beim Ideenwettbewerb der Uni Rostock holte sie mit ihrem „Liebesdeck“ den Sieg. Das Preisgeld floss in die Markenanmeldung beim Patentamt und in die Herstellung der ersten kleinen Produktserie. Inzwischen ist „Liebesdeck“ online erhältlich – im Schmal ansässigen Rostocker Sexshop Jungfrau+. Hier decken sich übrigens nicht nur Ladys, sondern auch Männer mit der Liebesdecke ein, um ihre Partnerin damit zu beschenken, sagt Laura Bormann.

Noch muss die Rostockerin viel Aufklärungsarbeit leisten: Wenn sie ihre Sexdecke vor möglichen Unterstützern präsentiert und dabei intime Details anspricht, sind ihre Gegenüber fasziniert, pikiert oder peinlich. Manch verklemmter Gesprächspartner könne sich Flachwitze und dumme Sprüche leider nicht verkneifen, schildert die Gründerin. Doch von Altherrenhumor lässt sie sich nicht ausbremsen. Sie will Tabus brechen und Themen wie Squirting und Sex während der Periode aus der Schmuddelecke holen. Support erhält sie aus der Start-up-Szene: Laura Bormann engagiert sich in der Gründungswerft – einem Netzwerk aus brandneuen Firmen, die sich gegenseitig fördern.

Das „Liebesdeck“ Die Herzdecke hat eine weiche Deckenoberfläche, die den saugfähigen Kern umhüllt. Sie ist maschinenwaschbar bei 60°C, daher hygienisch und wiederverwendbar. Aktuell ist das „Liebesdeck“ in schwarz und rot erhältlich. Preis pro Stück: 69 Euro zzgl. Versand. www.liebesdeck.de

Angehende Berufsschullehrerin mit vielen Interessen

Mit Wirtschaft kennt sich Laura Bormann aus – mit Landwirtschaft. Sie ist studierte Agrarwissenschaftlerin, macht gerade den Bachelor in Berufsschullehramt. Nebenbei arbeitet sie bei der DKB, betreut Firmenkunden aus der Landwirtschaft. Mit Liebesdeck No. 6 will sie künftig verstärkt den Erotikmarkt beackern: Eine größere Version der Unterlage ist in Planung. Bald soll das „Liebesdeck“ auch im stationären Einzelhandel erhältlich sein.

Es gehe ihr nicht darum, mit dem Sex-Herz reich zu werden, betont Laura Bormann. Sie treibe Idealismus an. „Ich hätte mir durchaus ein leichteres Produkt ausdenken können“, scherzt die Rostockerin. Doch leicht will sie es lieber Frauen machen, die bislang aus Unsicherheit auf ein erfülltes Sexleben verzichtet haben. „Meine Kundinnen sollen sich wie Königinnen fühlen und ihren Körper, ihre Sexualität und alles, was damit zusammenhängt, zelebrieren.“

Von Antje Bernstein