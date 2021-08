Shantychor „Luv und Lee“ feiert Geburtstag mit politischer Prominenz

Sievershagen

Das Ständchen zu ihrem 40. Geburtstag sangen sich die Shantys von „Luv und Lee“ am Donnerstag allein. Doch Unterstützung gab es von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die bei dem Lied „Wo de Ostseewellen trecken“ spontan einfiel und mit den Sängern schunkelte. Auch Erwin Sellering (SPD), Ehrenmitglied des Chores, gratulierte den 18 Sängern und drei Musikern zu ihrem runden Geburtstag.

Gut gefüllt war der Hof vor der Feierscheune während des einstündigen Konzertes. Für Gründungsmitglied Martin Nabel (86) war es jedoch der letzte Auftritt. Nun ist Klaus Dieter Brüngel (80) der einzige Sänger, der in all den 40 Jahren die Seemannslieder schmetterte. Der Chor gründete sich am 21. Januar 1981 unter der Leitung von Dr. Hans-Jürgen Papenfuß, der in diesem Jahr im Alter von 91 Jahren verstarb.

Von Carolin Riemer