Toitenwinkel

 Ob Zeitung, Roman, Zigaretten oder ein Paket, das aufgegeben werden muss – im Pressecenter Levien gibt es zu all dem, auch ein offenes Ohr. Die 41-jährige Nicole Levien steht seit 24 Jahren hinter dem Tresen ihres Ladens. Leviens Schwiegereltern gründeten das Geschäft 1998. Fünf Jahre später übernahm sie das Geschäft selbst.

Martin Semmelrogge in Toitenwinkel

Im Grunde ist das Pressecenter Levien ein klassischer Tabak- und Zeitungsladen. Mit einer Lotto-Annahmestelle und einem Paketversand. Die Besonderheit ist Levien selbst. Für die Sorgen und Nöte ihrer Kunden hat sie immer ein offenes Ohr. Ein Aushilfstherapeut sei sie aber nicht. „Ich halte mich da weitestgehend raus“. Sie höre vor allem zu, „das reiche aber auch“.

Einige Kunden begleite man ein Leben lang. Man erführe, wann sie Kinder bekämen, welche Krankheiten sie hätten. „Man begleitet die Menschen einfach mit“, sagt Levien. Sie erinnere sich an eine Kundin, die als Kind immer zu ihr in den Laden gekommen sei. Jahre später sei sie nach langer Abwesenheit wieder in ihren Laden gekommen und erkannte sie wieder, die Freude sei groß gewesen. „Das war ein wirklich schöner Moment“, erinnert sich Levien.

Neben den vielen Stammkunden, gab es vor circa drei Jahren auch einen besonderen Kunden, verrät Nicole Levien. Schauspieler Martin Semmelrogge habe eine Schachtel Zigaretten bei ihr im Laden gekauft. „Den habe ich sofort erkannt“, sagt Levien. Man kenne ihn ja aus Film und Fernsehen. Einer wie er würde in Toitenwinkel auch einfach auffallen.

Zwischen Lotto und Groschenroman

Stammkunden habe sie viele. Um als solcher von Levien bezeichnet zu werden, müsse man nicht jeden Tag im Laden sein. „Viele kommen nur einmal die Woche“, sagt sie. Besonders am Mittwoch, dann würden viele der sogenannten Bunten Blätter neu erscheinen. „Klatsch und Tratsch gehen halt immer.“ Oder um Lotto zu spielen. „Lotto ist so ein Steckenpferd von mir“, sagt Levien. „Sie kenne ich inzwischen alle“, sagt sie und lacht.

Am meisten Arbeit bringen die Zeitschriften mit sich, sagt die Inhaberin. Sie führe im Moment 600 verschiedene Presseerzeugnisse bei sich im Laden. Da wäre für jeden Geschmack etwas dabei. Die Bücher wären ebenfalls relativ wenig nachgefragt. Bei der älteren Generation seien allerdings die Romane von „Doktor Norden“ besonders beliebt. „Da warten die Älteren richtig drauf“, weiß Levien.

Das Tagesgeschehen ist sowieso immer Thema in ihrem Laden. „Wenn die Zeitung wieder etwas Großes auf der Titelseite hat, ist das natürlich hier immer sofort Thema“, berichtet Levien. Dann leiht sie ihren Kunden auch gerne wieder ihr Ohr.

Von Sebastian Drewelow