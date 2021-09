Es zog alle Blicke auf sich: Im Juli tourte das pinke Shopping-Mobil durch Rostock. An Bord: täglich eine von fünf Kandidatinnen, die das perfekte Outfit zum von Designer Guido Maria Kretschmer vorgegebenen Wochenmotto shoppen will. Nun gibt es neue TV-Termine für die in der Hansestadt gedrehten Folgen der Styling-Show.