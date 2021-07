Die TV-Sendung Shopping Queen dreht diese Woche neue Folgen in Rostock. Am Donnerstag wurde der auffällige pinke Bus in Warnemünde gesichtet. Jetzt steht fest, wer die fünf Kandidatinnen sind, wann die Folgen ausgestrahlt werden und unter welchem Motto, die Frauen shoppen dürfen. Alle Infos hier.