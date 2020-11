Shopping zu Weihnachten: Warum Rostocks OB Madsen dringend noch eine Idee braucht

Rostock

Kreativität – das ist wohl die Eigenschaft, für die Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen besonders bekannt ist. Doch ausgerechnet vor Weihnachten ist es mit dem Einfallsreichtum beim Rathaus-Chef nicht allzu weit. „Ich muss genau ein Weihnachtsgeschenk selber kaufen – für meine Frau“, verrät er. Was er seiner Liebsten schenken wird – er hat noch keine Ahnung. Nur eines weiß er: „Ich werde das Geschenk auf jeden Fall nicht im Internet kaufen!“ Gemeinsam mit Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz wirbt Madsen jetzt nämlich für Weihnachtsshopping in der Hanse- und in der Münsterstadt. Damit die vielen kleinen Händler den Lockdown überleben.

Umsatz bricht weiter ein

Erst am Mittwoch hatte der Handelsverband Nord erschreckende Zahlen für die Geschäfte in Innenstädten bekannt gegeben: Der Umsatz in den kleinen Läden und Kaufhäusern ist im November um 40 Prozent eingebrochen – zumindest im Vergleich mit dem Vorjahr. Madsen und Arenz fürchten, dass es angesichts der Einschränkungen im Dezember nicht wirklich besser wird: „Es gibt keine Weihnachtsmärkte, die Menschen in die Städte locken. Auch die Cafés und Restaurants haben zu. Vielen fehlt das beim Einkaufsbummel sehr“, sagt Rostocks Rathaus-Chef.

Die beiden Bürgermeister teilen eine große Sorge: „Wenn alle Menschen im Internet ihre Geschenke zum Fest kaufen, wird das die Innenstädte hart treffen. Dann werden wir ein Ladensterben erleben – und das ist unumkehrbar“, so Arenz.

Einkaufen ist sicher

Er und Madsen gehen deshalb mit gutem Beispiel voran und wollen ausschließlich lokal einkaufen. Wer sich an die Abstands- und Masken-Regeln hält, muss sich keine Sorgen beim Einkaufen machen. Unsere Geschäfte haben tolle Hygienekonzepte und sind sicher“, sagt Madsen.

Bad Doberan beispielsweise lockt am 5. Dezember von 10 bis 18 Uhr unter dem Motto „Heiliger Bimbam!“ zum Weihnachtsshopping in der Innenstadt und auf dem alten Klostergelände. „Für mich ist es auch ein Zeichen von Solidarität mit den Mitarbeitern im Handel, wenn wir dieses Jahr ganz besonders darauf achten, in der Region einzukaufen“, sagt Arenz. Jeder könne einen kleinen Beitrag leisten, Geschäfte und Arbeitsplätze zu erhalten. Madsen: „Es ist auch keine Schande, einen Gutschein zu verschenken. Dann können die Liebsten sich im nächsten Jahr, wenn hoffentlich alles etwas entspannter ist, in Ruhe etwas gönnen.“

Dieses Geschenk hat er nötig? Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz schenkt Rostocks OB Claus Ruhe Madsen einen Friseur-Gutschein von Christina Krüger (l.) und Antje Kollmorgen vom Hair-Cosmetic-Team in der Rostocker Kröpi. Quelle: Andreas Meyer

Madsen braucht eine bessere Idee

Ohne zu viel verraten zu wollen: Rostocks Oberbürgermeister braucht definitiv noch Hilfe bei der Auswahl des perfekten Weihnachtsgeschenkes für seine Ehefrau. Denn die Ideen, die er bisher hat sind – zugegeben – eher so gar nicht kreativ. Tipps nehmen die beiden Bürgermeister auf ihren Instagram-Seiten im Internet gerne entgegen: www.instagram.com/jochenarenz und www.instagram.com/rostockbewegen

Von Andreas Meyer